Venera　落入凡間的金星

在夜空中，以金星散發的光芒最為明亮，沒想到在茫茫大海中，也能找到恍如金星的亮點！說的是超級遊艇製造商Van der Valk的傑作「Venera」。眾所周知，荷蘭的造船業以技術精良、重視品質見稱，孕育了不少知名品牌，而今次介紹的新船，無論外形設計或內部裝潢，均展現出獨特美感，最重要是性能卓越，可輕鬆應付較長距離的海上旅程。

圓舭型船體 全鋁打造

船長28.5米的「Venera」，名字源於拉丁語「Venus」，既是女性的名字，也可解作金星，未知是否暗示這艘遊艇的魅力媲美夜空中那顆明亮的金星？事實上，作為超級遊艇製造商Van der Valk旗下Explorer系列的第三艘遊艇，外觀設計由荷蘭專業設計團隊Guido de Groot Design操刀，其快速排水的圓舭型船體（Round-bilge hull）用上堅固、輕巧的鋁材打造，可承受嚴酷的環境，確保航行質素處於最佳水平。

性能方面，它的動力來自兩台MAN V12 1650/1213kW引擎，最高時速可達21節。與此同時，它擁有22,000升的燃油容量，進行長途巡航綽綽有餘。另一方面，船體配備VEEM VG145零速陀螺穩定器系統和兩台32 kW的Northern Lights發電機，可保持船體的穩定性，確保船主和乘客能享受舒適的航行體驗。

工業風裝潢 時尚舒適

遊艇的內部設計走工業風，大量採用淺灰、純白兩種色調，配合木材元素，予人舒適寫意的感覺。客飯廳及主人套房設於主甲板，前者以鏤空層架作分隔，既有時尚感，又能增強空間感。後者的空間寬敞，配備工作枱與獨立衣帽間，最特別是主人床背靠的牆身，以斑馬圖案點綴，色彩繽紛，為整個空間注人生氣。至於下層甲板設有兩間VIP房、兩間雙人套房，以及可容納4名工作人員的房間。設施方面，般上設有大型桑拿區，對住兩大幅玻璃窗，乘客可一邊焗桑拿，一邊看海景，讓身心都得到鬆弛。

規格表

船長：28.5米

船闊：7.2米

吃水：1.8米

水箱容量：4,000升

燃油容量：22,000升

排水量：144噸

引擎：2 × MAN V12 1650/1213kW@2,300 RPM

巡航速度：17節

最高航速：20節