Porsche Panamera Facelift　動感抵港

全新小改款Panamera抵港，底盤及控制系統經過改良，帶來更穩定的強大動力輸出和過彎表現。(方偉堅攝)

保時捷(Porsche)於2016年推出全新第二代Panamera，數數手指也是時候輪到小改款接力。輸港的Panamera版本眾多，有後驅、四驅、E-Hybrid，仲有GTS及Turbo S高性能版本選擇等等。

全新小改款Panamera，底盤及控制系統經改良後，帶來更穩定的強大動力輸出和過彎表現。而眼見的主要改動則集中在車身升級，以往屬選配的Sport Design車頭黑色進氣柵格、左右兩側大型進氣口及頭燈飾條，依家均被列入標準配備，令車頭造型更添動感。橫貫整個車尾的全新LED尾燈組，現變成一體式設計。

在灣仔陳列室展示四驅版Panamera 4 及首度抵港的全新插電式混合動力車型Panamera 4S E-Hybrid。前者搭載2.9L V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力分別為330PS和450Nm。後者則搭載由2.9L V6雙渦輪增壓引擎及電馬達組成的油電混合動力系統，擁有560ps最大綜效馬力及750Nm峰值扭力，配合標準配備的Sport Chrono組件，0-100km/h僅需3.7秒。所配備鋰離子電池容量更大，純電續航力達54km。