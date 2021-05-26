台灣自行車旅遊年主題展覽　送出機票等獎品

「卡達車」，是台語「自行車」的意思。台灣作為「自行車天堂」，擁有環島以及四通八達的單車網絡，適逢今年為台灣自行車旅遊年，台灣觀光協會駐香港辦事處即日至6月21日，與位於紅磡的台式咖啡店「鳥山。商號」帶來自行車旅遊年主題展覽《小路上的卡達車》，以台灣北部、屏東、高雄、花蓮台東、宜蘭五大自行車路線為展覽主軸，搭配線上及現場影片，為大家帶來遠方島嶼的一手旅遊資訊！

台灣觀光協會駐香港辦事處邀請五組在台的香港旅遊達人（「狄達」、 「港仔 Neil」、「高佬與肥仔」、「AV in taiwan」、「Andy X 明宗 – 我們的環遊世界夢」及「港仔Andy」），騎上自行車遊覽寶島。於紅磡的台式咖啡店「鳥山。商號」舉行的《小》展覽，會展出他們沿途拍下的影片跟照片，更會公開他們的行程路線。展覽分為五大互動展區，分別展出台灣北部、宜蘭、屏東、高雄、花東的單車路線以及風景分享。店內配合展覽，更推出外形與「魯肉飯」酷似的限時甜品「魯肉飯迷路了」，絕對令人驚喜。

與此同時，台灣觀光協會駐香港辦事處邀請五位在台的香港旅遊達人，包括 Youtuber 「港仔 Neil」、「高佬與肥仔」、「AV in taiwan」以及「狄達」，將會越洋與 FB「Andy X 明宗 - 我們的環遊世界夢」版主、「港仔Andy | 步遊台灣」版主、「偽文青。去旅行。散散步」版主等，於臉書專頁進行網絡直播，分享他們在台的一手旅遊資訊！無論是環島經歷與台灣生活，抑或是單車路線以及打卡景點，將會統統與大家分享，直播期間有機會贏取雙人來回台中機票、本地用袋品牌 Doughnuts 實用包包、台灣旅遊達人親自挑選的台灣伴手禮、台灣觀光協會駐香港辦事處提供的喔熊等禮品，播出時間分別為5月26及31日8:00pm，大家記得留意！

《小路上的卡達車》展覽

舉辦日期：即日至6月21日

營業及展覽開放時間：平日8:00am~6:00pm、假日：10:00am~6:00pm

地點：鳥山。商號（紅磡蕪湖街111號蕪湖居地下C2號舖）