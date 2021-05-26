王菀之出道16年　粉紅藝術展分享標籤文化

歌手王菀之（Ivana）早前應邀為「第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮」拍攝專輯，分享自己不忘初心將音樂立體化的歷程，出道16年的她，由歌手、創作音樂、唱片監製，直至近年熱衷演出舞台劇、拍電影，最近甚至從事媒體藝術展覽，從事跨媒體創作。一直求變不斷進步，對於自己身份的變化，她坦言沒有刻意界定，只是從夢想出發，找一個自己比較舒服的方式，表達一些信息，於是由最擅長的音樂開始，透過音樂與大家分享一些想法，與大家溝通。雖然近年觸及很多不同的範疇，但她斷言仍然無間斷的創作音樂，坦言在其他範疇能表達的，遠比在音樂上能完全表達的更多，令她覺得要更加立體地與大家分享。

最近Ivana舉行了一個名為《The Pink Room Experience》的藝術展覽，指《The Pink Room》是談標籤文化，她說：「為何全世界經常談論標籤文化？我很想談論和參與，但認識不夠深，不知道從哪裏切入，因此慢慢蒐集資料，便發現這件事很重要，要和大家分享。」作為藝術家，很多時要由感性出發，但舉行展覽會，卻經常要與理性的自己同在，合作的團隊很明白她的想法，感覺很幸運。她笑言用粉紅色，是因為自己寫這首歌的旋律時，腦海浮現了粉紅色，但這個旋律卻略帶一點冷，她自己也很好奇，為何會這樣？她說：「我並非開始創作旋律便決定描寫標籤文化，但在那一刻，我很想嘗試解讀粉紅色，想試試解讀『What’s pink to me？』後來發覺大家想像到的事都不同，有些很甜蜜的系列，有很童真的系列，或很戲劇性，很黑暗的。」為期3星期的展覽結束後，當中令其最深刻的，是她每天親自的帶導賞團，她說：「看畢展覽後大家會跟我分享很多他們自己的故事，這一點令我覺得很寶貴，也令我有很大的成長。」看到觀眾事後在網上平台的分享，感覺是額外的收穫。

另外，她透露已在策劃創作另一個裝置藝術，需要時間較長，過程中要不斷掉棄舊有做過的事，要一直掉棄、擦走，直至做到自己都認為能成功變成裝置藝術就無憾，要得到這個版本才製作，所以只能說已在進行中。至於音樂作品，她希望繼續再進步，創作下一個音樂作品，讓自己能保持這樣的成長。