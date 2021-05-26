溫碧霞同老公「分飛燕」：感情有摩擦！

藝人溫碧霞內地返港「探親」，明天（27日）再次離港工作，待7月中再歸來開拍電影《我們的18歲》，今日（26日）她到有機農莊親親大自然，餵食羊駝。

談到工作中能夠返港數星期與家人短敍，她開心表示：「因為今次返嚟唔使隔離，時間上可以配合。其實近呢年我同屋企人見面時間加埋僅得兩個月，疫情令我更珍惜同佢哋嘅相處時間。」她坦言年前與丈夫感情有摩擦，加上長時間分隔兩地，經過種種歷練，令她更確定這個男人是正可以牽手到老：「依家知道佢真係好好。其實上次我返內地，一去去咗半年，3個月時間左右，佢就好想我返嚟，不過當時有工作在身真係唔得嘛！」而上次在內地逗留期間，她與團隊抽空到三亞旅行，所以費用由她包辦：「大家工作咁辛苦，梗係要獎勵吓。」

與古天樂公司合作

談到《我》片籌備與開拍，她開心表示：「今次係我工作室嘅第3部作品，係由我本身嘅故事改編而成，扮演後生嘅我嘅女演員已經搵到，佢氣質方面有我嘅影子，遲啲會公布。今次係同古天樂公司合作。（佢會參演一角？）未決定，不過佢本身工作好忙，相信機會都未必好高。」

場地提供：蝶豆花園