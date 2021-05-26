夏日新市集　感受本地原創魅力！

未到6月，天氣已熱到令人吃不消！不想虐待自己，跟陽光「正面交鋒」？不如躲進室內舒適涼快地進行消閒活動！適逢近日有不少商場舉辦室內Pop-Up市集，而其中由尖沙咀海港城舉辦的本地原創品牌主題市集「Beauty Mart」，就以「純素」、「茶」及「玫瑰」為主題，提倡「優活．美麗Wellness Beauty」美容新概念。

Beauty Mart集合了逾10間本地原創特色小店，以自家製作的健康食品和手工精品為主打，亦有花藝植物，健康養生，相當精緻。另外更以時下最流行的美容元素為主題─「純素」、「茶」及「玫瑰」，推出一系列的主題限定及王牌產品，如純素便當、貝殼微景觀、鐵觀音巴斯克芝士蛋糕、玻璃試管花茶、生酮曲奇、手工布藝口罩、浮游花室內香薰擴香瓶等，款款各有特色，值得大家大家花時間細看。

有得買之餘，也有得玩！事關整個市集以甜美Girly風格布置，最啱影相打卡。尤其是當中一個粉紅鞦韆吊椅，椅旁「種」滿植物，置身其中就如走進「世外桃源」，意境超浪漫。如果打完卡都未夠喉？可以玩埋場內的「Wellness Beauty」扭蛋機，內裏放了30多個美容品牌的主題禮品及期間限定優惠，只要消費滿指定金額或即場打卡及上載照片至社交平台，就有機會參加扭蛋遊戲，贏取美麗好物。不過咪話唔提醒大家，市集到6月20日就結束，要約閨密一齊去就要快手！