趙學而開放唔怕講性事　小儀最鍾意小鮮肉

2位中女阮小儀和趙學而早前為有份拍攝ViuTV《中女唔易做》節目宣傳，小儀現在是「單身中女」，重提她30歲時甩拖，感覺像世界末日，覺得入行後更難識男仔感心急，她透露森美曾跟她說：「外面啲男仔想識個藝人，點會夠膽搵你，唔驚畀人笑？」她覺得拍檔講出真心話而大表認同，直至自己過40歲後，突然整個人鬆晒，發覺一切壓力源於自己，現不是想找結婚對象，而是希望搵能夠陪伴的伴侶，又覺得鍾意小鮮肉不是問題。她以前只埋首工作、搵錢及希望獲得認同，為事業搏殺而捱出甲狀腺病，至疫情下令她靜下來有所反思。

未諗過整容

趙學而的中女路則不同，30歲時無拖拍、負資產，幸有工開故感覺好輕鬆，現在是「已婚中女」，講笑自己身份全是兼職，既是兼職演員、又是兼職主持和主婦，故現在不會一味向前衝，寧願穩穩陣陣。她接受自己的缺陷，從未想過整容，她說：「雀斑、皺紋、眼袋，呢啲陪住我成長，係我先有，唔一定要抹走佢。（接受微調？）會接受天然微調，人手推拿按摩OK，打針整容如果要做，唔使等依家，我睇自己個樣好舒服。」講笑現在才微調也是太遲吧！

生得細粒有着數

小儀則不覺自己天生童顏，但生得細粒卻有着數：「如果我好高，配我呢個樣就唔會覺童顏，我個樣其實都成熟。」笑言以前羨慕身材高挑的女仔，現在反過來被人羨慕身材嬌小，感覺似小朋友，她說：「總有循環，無話着數。」小儀和學而一唱一和，頗為十分合拍，小儀靈機一觸提議一起做節目：「如果我哋兩個，可以諗吓講更年期，講如果買第一個胸圍都幾好。」學而火速和應要講買女性衞生用品，就算講性事都無問題。

服裝：STARS & TART（阮小儀）、tout a coup（趙學而）