岩崎名美　神級美腿回歸

相信大家睇日本寫真時，都係聚精會神𥄫實女優賣弄胸前對巨乳，不過食得鮑魚多，都想轉一轉口味食海參、魚翅，所以今日就同大家一齊欣賞吓極品美腿同美臀，岩崎名美就有齊晒呢兩個優秀賣點喇！

展露羚羊腿

日本寫真界同藝能界有好多女優都係細細個就出道，好似山中知惠同妹妹山中真由美咁，當時佢哋讀緊小學就已經做童星，所以好多觀眾都係睇住佢哋長大，又會覺得佢哋演出咁多年，原來都係未夠30歲。至於今日同大家見面嘅岩崎名美，同樣都係好年輕出道，2009年做模特兒，數數手指已經出道12年，但係家陣佢只係24歲咋！

長得亭亭玉立嘅名美，氣質秀麗又高貴，同時散發出青春陽光感。除咗絕色美貌，身上仲有一大賣點，就係一對美腿，更被稱為「羚羊腿」，意思即係又長又幼。近期佢回歸寫真界，除咗特別為大家展露呢對極品美腿，仲將透悉心鍛煉而成嘅桃子形美尻一併帶畀大家欣賞！

小休再出發

據講佢係喺原宿被星探發掘，當年佢只係就讀小六，但係身材相當高大，所以星探覺得佢係可造之才，前前後後游說咗20次，最終以誠意成功打動到名美簽約。出道之後，佢好快得到藝能界嘅賞識，更加喺2012年被挑選成為東麗泳衣代言人，而呢個代言人意義重大，因為好多頂級女星都曾經擔任過，好似山口智子、杉本彩、藤原紀香等，所以名美獲選亦可以話代表住前途一片光明。

成名之後果然有好多影視演出機會，不過就係因為咁，搞到名美有成4年冇拍寫真，直至最近先隆重回歸寫真界，並推出寫真DVD作品《美腳 THE BODY!!》，鍾意睇美腿嘅朋友千祈唔好錯過喇！

岩崎名美近期回歸寫真界，所以從佢嘅社交網可以得知好多有關寫真工作嘅消息，大家亦可以睇到好多阿妹最新拍攝嘅性感照，大飽眼福！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎6吋

三圍：34C-24-35