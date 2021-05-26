【剝Bra出位】性感解鎖！趙璧渝揭校裙拔搶玩槍戰

無綫藝人趙璧渝（Osanna）於劇集《逆天奇案》中，飾演隸屬陳展鵬的O記女警「妹頭」，劇中戲份不少，更與陳偉洪有感情線。Osanna入行快將9年，於第26期藝員訓練班畢業的她，同期有何廣沛、袁鎮業等。她之前曾演繹不少令人有印象的角色，當中包括《法證先鋒IV》中穿黑Bra危站40樓的迷幻女子、《陀槍師姐2021》中兇狠刺殺男友的殺人犯，而於《逆》劇中，穿着校服的她揭裙拔搶與匪徒槍戰一幕，均讓觀眾留下深刻印象。

Osanna接受東網訪問，她坦言接到「妹頭」這個角色時相當興奮，現時不少同事、觀眾都以「妹頭」稱呼她，她說：「其實個角色都好硬朗，第一集已經有追蹤戲、槍戰，所以事前都有去操練啲拳腳功夫。」問到首次有較多戲份角色，拍時會否有困難？她說：「自己記性好，記對白OK嘅，最難係忍笑，因為向來性格都傻大姐咁，未埋位前古佬（古明華）、展鵬佢哋有時會講吓笑，一埋位佢哋可以收放自如，即刻入到情緒，但自己就要忍，笑點較低。」

身形高挑的她之前演過不少醫生、律師專業人士角色，說到於《法證先鋒IV》中穿剩黑Bra於40樓拍攝一幕，她坦言：「嗰度真係驚，拍攝前一個星期唔敢食嘢，又要搵個靚啲嘅Bra，又擔心會甩帶，不過其實去到現場根本兼顧唔到咁多嘢，一去到就顧住拍攝，吊咗威吔、除剩個BRA，上咗去天台6個鐘根本冇落過嚟！」

Osanna自評《逆》劇表現合格，當然相差年多後看回，覺得講對白、表情方面有待改善，說到劇中因飾演女警，打扮密實，完全掩蓋了她一雙40吋長腿，她坦言以前被投閒置散時曾經歷不開心、迷惘及氣餒階段，沒有顧及身形，抱着有工就返的心態，但現時已醒覺，故不斷提自己要改變！

她說：「最近我好努力減肥，希望可以再Fit啲，有多啲唔同形象，挑戰更多角色，我喺2個月內減咗6-8磅，今個夏天同自己講，唔可以再遮遮掩掩。（之前成日上載泳衣相？）其實我向來比較密實，但希望今年有啲改變，我唔係要刻意性感，只係想靚啲，有唔同嘅一面畀人睇到。（驚唔驚人話你鍾意暴露？）少少啦！不過我都冇嗰啲身材，有一次做《愛美麗狂想曲》宣傳時，李佳芯問我：『你最近上載泳衣相嘅？』我話好遠啫！只係同家人Staycation，所以影吓靚相，真係純粹做自己開心嘅嘢！」

Profile

生日：7月4日

體重：51.5kg

身高：1米68

嗜好：行山、攀石、瑜伽

場地：安南＠又一城