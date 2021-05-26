有味印字Tee　 AV爹哋最鍾意？

創意呢樣嘢真係輕則令人會心微笑，重則甘願拎荷包埋單，講緊係日本有印Tee網站以一句AV迷至會明白嘅句子，印製成T恤，因而成為網絡熱話。另外，又有J杯公司推出別緻紙巾盒帽，不過講到創意加生產力，都及唔上「自娛小休」咁爆！

嚟自人氣AV系列

如果問大家「出會〇秒即合體」嘅話，大家會諗起乜？若然即刻發出會心微笑嘅話，咁你真係正宗嘅AV迷喇！話說日本專賣印字Tee 網店「俺流總本家」，為迎接嚟緊嘅父親節推出印字服務，讓大家可以喺T恤上印上感謝父親嘅說話、父親嘅口頭蟬或父親最愛嘅句語等。為咗令網民更易明，便以印上「出會3秒即合體」嘅T恤做示範，而識貨嘅網民見到呢句話，都大讚網店好嘢！事關呢句話其實係嚟日本AV片廠Alice Japan喺2008年至2015年期間推出嘅超人氣AV系列，難怪有網民話如果父親係呢個系列嘅粉絲，收到呢件T恤時，一定會相當興奮，之但係唔知母親大人會有咩反應啫！

紙巾漁夫帽

日本J杯品牌Tenga向來搞作多多，周邊產品長出長有兼有話題性，而最新登場嘅就係呢頂名為「TENGA口袋帽」（TENGAポケットハット）嘅漁夫帽，外形跟一般漁夫帽差唔多，不同之處於帽頂有個窿，方便人掹紙巾。冇錯！其實佢唔單止係一頂帽，仲係個紙巾盒嚟㗎！官方稱推出呢頂帽嘅目的，就係方便喺花粉季節去郊遊時，除咗可以遮擋太陽，亦方便因對花粉過敏嘅男女抹鼻水！不過男網民見到呢頂帽後，都話好明顯頂帽嘅功用並唔止咁少，而係方便男士隨時隨地邊睇AV邊用紙巾喎！呢頂口袋帽只得黑色，售價2,500日圓，大家有興趣入手嗎？

「自娛小休」計劃

打工仔有「自娛小休」，係咪咁爽先？原來「自娛小休」（Masturbation Breaks）呢個計劃，係44歲著名瑞典女性情色導演、電影製作人兼公司老闆Erika Lust所提出，佢表示因為見𠟜公司36名男女員工，工作壓力相當大關係，故此近期開始每日30分鐘嘅「自娛小休」，等佢哋可以透過性快樂嚟減壓。而公司主管Cat就話自推出呢個計劃後，與同事嘅摩擦減少咗，工作時會更集中，團隊精神亦有所提升。員工兼性學家Avril亦指，令佢心情變得更輕鬆，創造力亦有所提升，佢亦從專業角度解釋，自娛時能釋放內啡肽，有助減壓並紓緩緊張情緒，而Erika Lust坦言希望其他公司能倣效呢種做法喎！