李寶安退任後為無綫提供意見　全年服務費連花紅約755萬

電視廣播（00511）TVB今日（26日）舉行股東周年會，大股東兼非執行董事黎瑞剛據悉以電話形式出席會議，至於在本次股東大會後退休的前副主席兼執行董事李寶安則沒有出席，而李寶安於明日（27日）退任，由6月15日起的一年內，會向無綫提供策略意見及行業專業知識，全年服務費連花紅約755萬元。

大會今次由公司主席許濤主持，他表示，得悉近日「TVB小股東關注組」在facebook和媒體間的內容，惟該組織成員沒有與公司管理層接觸。他直言，該群組發布的內容失實，涉及誹謗，有需要時公司會採取法律行動。

據了解，該組織在facebook的帳戶已被停用，但從資料所見，該組織提出多項質疑，其中指公司在中國內地的業務跑輸。許則引用年報數字解釋，公司於內地業務收入，由2015年的2.71億元，增至去年的8.3億元，增幅達3倍，是公司增長最多的業務。

另外，該組織又指，黎瑞剛自2015年入主TVB後，公司的多項新投資均蝕。許則以Imagine Tiger Television（ITT）為例，指該投資由公司和美國的Imagine合資成立，後者由荷里活導演Ron Howard和Brian Grazer創立，著名作品包括《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）等。公司與Imagine合拍美劇感到有信心，現正洽談新作《致命女人 第二季》（Why Women Kill Season 2），並計劃港美同步上映。

該組織成員甘先生對東網表示，自己由30多元已開始購入TVB的股份作投資，惟近年公司股價表現令人失望，派息亦愈來愈少，去年更從儲備之中提取資金派息。他又質疑公司為何放棄台灣的市場而導致收入減少，冀大股東黎瑞剛能將公司私有化。

至於近期本港另一免費電視台Viu的節目獲得很多好評，許濤表示，樂見電視行業近日的新氣象，冀行業繼續照顧社會各年齡層的需要，特別是年輕人，公司亦會製作節目迎合他們的需要。其中在今年初已加強綜藝團隊，包括誠邀曾志偉和王祖藍回歸，並作出不同節目嘗試包括製作清談或選秀節目等。例如《尋人記》的收視逾20點，又如《聲夢傳奇》在社會上亦見回響。

對於由政府出資購入今年奧運的播映權，許表示，公司會以5條免費頻道播放500小時的澳運節目。旗下網絡平台myTV SUPER則會播放1,000小時節目。