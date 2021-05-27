【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月十六乙亥火破日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、理髮

忌：嫁娶、開業、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、4、6、7

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

人靠衣裝，嘗試改變衣着品味，可增強桃花運！

金牛

背負沉重壓力，需要放慢步伐，重新調整心態。

雙子

容易被無妄之災拖累，要提防開支超出預算。

巨蟹

行事失去了方向感，宜放開心胸，聽別人意見。

獅子

忠言逆耳，別人的批評出於善意，勿太介懷。

處女

出外靠朋友，參與聯誼活動，或有意外得着。

天秤

宜重新審視愛情觀，固執己見會影響桃花。

天蠍

異性緣上升，主動聯繫朋友，可促進友誼。

人馬

手頭上有不少雜務要處理，令你奔波勞累。

山羊

求愛要用腦，一成不變的策略難博取歡心。

水瓶

做事盡了力就可以，毋須太看重結果得失。

雙魚

順利完成任務，滿足感遠遠蓋過疲憊感。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）猴 人緣差

鼠

能說善道，有利見客、傾生意，易取得佳績。

牛

桃花旺，異性向你示好，單身者宜大方回應。

虎

貴人助力強，事業發展如魚得水，令人羨慕。

兔

待人接物要保持謙遜低調，可望贏得別人尊重。

龍

專注力強，能踏實辦妥分內事，不受外界影響。

蛇

是日沖煞，精神狀態差，做事顯得力不從心。

馬

處事果斷，行動力強，有望於工作上大放異彩。

羊

心情靚，做事積極，工作高效，令人刮目相看。

猴

生活遭遇挫折，人際關係欠佳，心情跌入低谷。

雞

破財風險甚高，做任何事都要謹慎，不能輕率！

狗

已有伴侶者要保持頭腦清醒，切勿一腳踏兩船。

豬

遇上解決不了的問題，宜放下身段，尋求外援。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

識人先睇眼 一「眼」睇穿性格！

俗語有話，眼睛是心靈的窗戶，此話不假，人的情、意、志會通過眼睛流露出來，人的精氣神也會從眼睛展現出來，甚至人的五臟六腑健康狀況也會通過眼睛反映出來。由於人之精氣皆上注於目，那麼人的內部一切活動變化都反映到眼睛上。

1.眼大眸子也大，可稱為「孩子眼」，又稱為「假桃花眼」。眼大的人，性格優點是有孩童般的性格，熱情如火；性格缺點是言語溝通過於直白，欠缺通圓之道，易受人欺騙，常有假桃花的出現，以致感情不穩定，常有感情上的風波。

2.眼小的人，性格優點是聰明機靈，心思細密，謹慎保守，富有上進心和創新精神；性格缺點是固執己見，往往以我為中心，凡事多顧慮，以致容易錯失機會。

3.眼圓的人，性格優點是比較聰慧機智，有敏銳的洞察力，真誠開朗，人緣很好；性格缺點是做事不顧後果，對遠瞻性的工作不敢興趣，屬於實戰工作類型，自我的心態調整能力較差，很容易受到外界干擾。

4.眼形長的人，性格優點是容易與他人相處，正財運頗佳，同時也比較喜歡隱藏心事。眼形短的人，性格缺點是個性武斷，不喜歡隱藏心事，喜怒無常，常讓人覺得難以相處，導致人緣較差。