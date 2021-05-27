出道20年　張娜拉自爆對「最強童顏」稱號感壓力

擁有「最強童顏」稱號的韓國40歲女星張娜拉於2001年出道，2002年憑韓劇《開朗少女》和《紅豆女之戀》上位，2003年以歌曲《Sweet Dream》紅遍亞洲，出道20年的她最近與男團CNBLUE隊長鄭容和合演KBS劇集《大發不動產》，飾演社長兼驅魔師，演技大受好評，而她的童顏亦引起網民熱烈討論，不少人都大讚保養得好，多年來都沒有變樣，不過她早前亮相節目谷劇時就表示並不喜歡「童顏」這個修飾語。

張娜拉早前孖鄭容和亮相KBS節目《屋塔房的問題兒童們》，主持金淑提到張娜拉過往的發言，包括「面上遍布皺紋」、「眼耳口鼻很幼稚」和「作為藝人不算漂亮」，張娜拉就說：「其實我的大皺紋並不是很多，但有很多細紋，我的家人都是狗仔樣，眼耳口鼻長得很有趣。」

而張娜拉曾在拍劇時為了看起來比較成熟而化老妝，問到她有否因為童顏而感到有壓力時，她便說：「我的壓力並不是來自童顏，反而是我明明從來沒有說過自己是童顏，但每當有報道說我童顏，就會有人留惡評說『誰說她是童顏的？』，我覺得好委屈，我從來沒有說過自己長得很年輕。」