東方日報C1：Edan被舊愛踢爆偷食　疑撩女做SP

男團MIRROR近期人氣急升，但人紅自然是非多，成員呂爵安（Edan）就被翻出情史，遭舊愛踢爆出軌，同時被網民爆料指他愛撩女做SP（性伴侶），乖仔形象不保！事件曝光後，他在社交平台蒲頭發文，未有否認指控。

24歲的Edan是港大工商管理學學士畢業生，而且擁8級鋼琴資格，靚仔又有才華的他向來以乖仔形象示人，惟近日被大學時期的舊愛Stephanie指控偷食！事緣女方在社交平台宣布被求婚，有人留言指舊愛Edan應會替她高興，並「標籤」Edan的帳戶，此舉即辣着Stephanie，大爆有人曾出軌：「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受。」有網民事後以私訊斥她博上位，她即反擊：「自己送上門，我係唔會留手的！我好惡，把口好爛，唔好試我底線！」

情慾對話曝光

有網民翻出她之前與Edan宣布分手的Post，當時她上載合照並留言：「多謝呂生陪咗我成個大學生涯，避免我畀人呃，不過我哋冇辦法再用男女朋友身份陪住大家了，細個以為咩唔夾呀、Timing呀，全部都係移情別戀嘅藉口，但理智與感情角力咗好一段時間，朋友會係我哋目前最合適嘅關係。」有網民發現她早已取消關注Edan的社交帳戶，男方則保留對她的關注。

Edan出軌一事在網上愈鬧愈大，有不少自稱是其大學同學的網民爆料，直言全宿舍都知道他出軌！亦有網民指Stephanie與他分手後大受打擊，患上情緒病，後來才遇上現時的未婚夫。除了出軌外，更有「大學同學」踢爆Edan愛撩女開房：「有SP係真，仲要拍緊拖嘅時候都要搵。出軌都係真，係參加港大某Programme嗰陣出軌。」並上載聲稱是Edan與其女性朋友的對話截圖作證，當中言詞露骨如「想一啖食咗你」、「想磨吓」。

不過，有網民質疑真偽，因為截圖中的頭像沒「藍剔認證」，若然屬實，亦可能是Edan未紅前的事。另有人質疑Stephanie：「有咩理由Post完個和平分手Story咁耐，到依家先爆出軌」，有「爵屎」力撐偶像：「成名自然帶負累，年少輕狂邊個冇？」但同時有人鬧爆他，甚至建議經理人花姐「雪藏」他。

蒲頭籲「畀啲空間」

對於被指出軌及撩女開房，Edan昨日在社交平台發文，未有否認指控及交代對話截圖的真偽：「知道有關自己嘅事情被討論中，私人同過去嘅感情事，我認為我唔應該作出任何澄清或回應，因為我唔希望會影響任何人。希望大家畀多啲空間事件中嘅人，停止對佢（or佢哋）嘅騷擾。我自己亦會繼續專注喺我嘅工作上，感謝大家。」Stephanie亦有轉載其發文，並留言：「要講嘅佢講晒，其實各自開始咗新生活，唔希望再有人專登嚟提起，未來見一個Del一個。」

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