天際100賞夕陽　潮玩全新5GLAB

【特約報道】想欣賞壯觀而宏偉的香港景色，位處393米高的天際100香港觀景台絕對是首選，360度景色任你看，尤其是日落時分更壯麗迷人，是拍拖的熱門地點，更可以於全新開設的SmarTone「5G LAB@天際100」試玩各式各樣最新5G科技應用，既有美景打卡位亦有科技新資訊，將觀景體驗提升至另一個新層次，情侶還可以品嘗浪漫醉人晚餐，度過難忘的時光。

最佳觀賞日落地點

位於全港最高的環球貿易廣場100樓的天際100香港觀景台，離海拔393米高，是全港唯一能360度鳥瞰全港景觀及維港景色的室內觀景台，是香港的地標之一。當中日落的景色更是吸引無數的遊人，觀景台貼心地標示每日的日落時間，大家可以到最佳觀賞位置，慢慢看太陽於天空徐徐落下，金黃的「鹹蛋黃」在地平線消失，接着紫色的雲霞和夜幕降臨，如此美景絕對令人印象深刻。整個日落過程大約45分鐘，天際100更特別製作了約半分鐘的縮時影片，只要大家瀏覽官方網站，即可隨時重溫高空賞日落的體驗。

浪漫醉人晚餐

靜靜品味日落後，還可以和摯愛共進晚餐，把酒談歡享受美食。位於觀景台西面的Café 100 by The Ritz Carlton, Hong Kong，坐擁無敵海景，更特別推出「浪漫醉人晚餐」，頭盤可選餐湯或沙律，主菜有3款選擇，包括用龍蝦汁來煮的大蝦蘑菇扭紋粉配番茄蜆殼汁、傳統風味的泰式椰汁紅咖喱雞，推介的慢煮牛面頰，牛肉先以香酒和紅酒醃一晚，加入牛肉燒汁以攝氏68度真空慢煮6小時，吃時蘸上香蒜薯蓉和紅酒汁，配上餐酒，更能帶出牛面頰的鮮嫩和肉香。甜品可選是日精選蛋糕或窩夫伴北海道牛乳雪糕，在完美夜景襯托下，圓滿作結。

至潮打卡位5G LAB

近日天際100聯同SmarTone開設了名為「5G LAB」的互動科技館，佔地約5,000平方呎，設有多個展區，由智慧家居、人工智能（AI） 識別技術、工業安全裝置，到超流暢網課等5G應用應有盡有，更設有多個拍照「打卡位」及刺激好玩的5G體驗！無論大人或小朋友想學習5G 知識，享受家庭親子樂；科技愛好者想探索各項創新科技；或情侶們想尋找周末消閒娛樂好去處，位於天際100的「5G LAB」都是必遊之選！

值得一讚是天際100為使大家安心在360度的香港美景前盡情打卡，已推行10大防疫措施，包括於觀景台入口的智能消毒站，為所有訪客及員工於進場時提供全身衣物消毒、派出智能管家於觀景台定時巡邏噴灑消毒噴霧等，想知道多點詳情，記得參閱官方網站，就可讓大家玩得開心又放心！

Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong浪漫醉人晚餐

日 期：於天際100官方網站發售（指定日子除外）

地 點：香港九龍站環球貿易廣場100樓天際100香港觀景台

查詢電話：2613 3888（上午11時30分至下午6時）