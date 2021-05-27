亞馬遜659億收購美高梅　占士邦新片放棄戲院上映？

美國網購公司亞馬遜（Amazon）正式宣布以84.5億美元（約659.1億港元）收購美高梅電影公司（MGM），交易亦將令旗下的Prime Video串流服務，獲得成立近百年的MGM龐大片庫，其中包括占士邦電影系列。而有占士邦的fans就擔心因疫情多次押後上映的新一集邦片《007：生死有時》（No Time To Die），將放棄戲院上映改於串流平台播映！

收購消息公布後，邦片的監製Barbara Broccoli和Michael G. Wilson即向fans大派定心丸，指影片將仍然會在戲院上映。目前新一集邦片將計劃於10月8日上映。而亞馬遜亦於收購的聲明中指出他們會保留MGM的4,000多部電影及17,000集電視劇之外，他們仍會繼續影視製作。

MGM的片庫猛片如芸，除了占士邦系列之外，多部奧斯卡得獎作品包括《洛奇》（Rocky）、《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）、《手足情未了》（Rain Man）等。