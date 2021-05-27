靈敢侶情：母愛堅偉大

工作關係，要了解產後修身方法，不得不說︰懷孕令女人犧牲太多。

先說懷孕過程，因為賀爾蒙改變，孕婦要承受胃痛、胃酸倒流、便秘、尿頻、嘔吐等不適；而隨着胎兒長大，更會出現水腫和腰痛。不過，這些辛苦都是有限期的，只要寶寶出世健康，媽媽都心甘情願。奈何有一些情況，則可能會跟着女人一世——體形變胖，肚皮鬆弛，甚至脫髮。

而其中一個情形，名為「腹直肌分離」。腹直肌，即是平日講的「六嚿腹肌」，「六嚿」的排列狀態是左右兩邊、打直。連接兩邊腹肌的「腹白膜」，會因為懷孕而被撐開，令兩邊腹肌分離。出現腹直肌分離的媽媽，腹部會在產後變得鬆弛、腹肌無力更會引致長期腰痛。出現這個情形，有兩個解決方法︰一、經醫生檢查及確定後，以運動和控制飲食慢慢改善；二、手術。至於紮肚，根據醫生所講：紮錯有機會令子宮下垂，未必是個好方法。

近年，不少媽媽都會餵人奶，若寶寶的吸吮情況不理想，乳汁便會滯留，造成乳房腫脹，痛楚非常。對很多媽媽來說，天天痛楚可以忍，但胸部下垂則是一世。

了解過後，我更加佩服曾經生育的女性，特別是生多過一胎的。若可以舒服，誰會想痛？若外觀可以美，誰會想肚皮鬆弛、胸部下垂？所以，請丈夫們善待你的太太，她經歷過痛苦，更可能正在為自己的體形而難過了，請你對她好一點，多幫忙、多鼓勵、多愛護，她真的值得你付出更多。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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