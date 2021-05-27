芝麻街聯名系列　忠粉Jeremy Scott親自主理

今回輪到Jeremy Scott主理的意大利時裝品牌MOSCHINO找來《SESAME STREET》合作推出聯名服飾及配飾系列。（互聯網）

由Elmo、Cookie Monster、Bert、Ernie、Big Bird、Grover、Kermit the Frog及Oscar the Grouch多個經典角色組成的電視節目《SESAME STREET》，自1969年首播至今已經超過半個世紀，從最初為一個為兒童提供消遣娛樂的電視節目，逐漸演變成為廣受美國大人細路歡迎甚至於《Emmy Award》及《Grammy Award》奪獎無數的人氣作品。多年來，潮流界亦有不少品牌喜歡與《SESAME STREET》聯名合作，貪其膾炙人口「芝麻街文化」夠入屋，輕易就可以捕捉人心。

繼早前與AAPE BY A BATHING APE攜手打造聯名系列後，今回就輪到Jeremy Scott主理的意大利時裝品牌MOSCHINO找來《SESAME STREET》合作，因為Jeremy Scott童年同好多人都一樣係睇住《SESAME STRRET》長大，作品當中所帶出的善良、自信及對世界保持好奇心的核心價值亦一直影響着這位設計師的時裝創作生涯。

《SESAME STRRET》x MOSCHINO聯名系列採用黑白灰作主調，大家熟悉的「芝麻街」角色統統換上MOSCHINO服飾呈現於各款單品，而角色頭像更變成Monogram刺繡融入袋款配飾，絕對充滿親切感。