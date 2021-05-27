《老友記》今日上線　卻妮高絲與馬修被爆有親戚關係

美國經典劇集《老友記》（Friends）的重聚特別節目《老友記：當我們又在一起》（FRIENDS: THE REUNION）將於今日在HBO Max正式上線。而有傳媒邀請族譜專家調查劇中6位主角的關係。結果研究後發現在劇中結為夫婦的卻妮高絲（Courteney Cox）與馬修培利（Matthew Perry）原來有親戚關係！

據稱他們是遠房表姊弟，卻妮母親及馬修父親的祖先William Osbern Haskell III及Ellen Haskell於500年前是夫妻。另有網站統計6位主角的身家，其中以珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）最疊水，她估計身家高達3億美元（約23.4億港元）！除了拍戲之外，她的收入來源來自拍廣告及拍劇，有傳她之前為Apple TV拍攝《晨早直播室》（The Morning Show）收200萬美元（約1,560萬港元）一集，僅次於她是卻妮。而男星麥尼賓（Matt LeBlanc）「最窮」僅得8,000萬美元（約6.24億港元）身家。而估計有1.5億美元（約11.7億港元）身家的卻妮，近日被圈中好友爆原來是炒樓專家。早在80年代便靠買賣房地產賺近數百萬美元。