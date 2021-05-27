【曾捲桃色醜聞】李敏貞不離不棄　李炳憲重建愛妻形象有運行

韓國50歲男星李炳憲於2013年與女星李敏貞結婚，他於2014年被女團GLAM成員多熙及模特兒李智妍用在酒席上偷拍的影片勒索，因而捲入桃色醜聞，但當時正在懷孕的李敏貞對丈夫不離不棄，透過朋友表示緋聞沒有影響二人關係，而李炳憲在爆醜聞後修心養性，經常抽空陪妻兒，重新建立愛妻男的形象，在事業上亦獲得大眾的肯定。

李炳憲於2014年捲入醜聞後，形象本來已跌至谷底，不過他其後於2016年憑電影《寒流黑金》奪得《百想藝術大賞》、《青龍獎》及《大鐘獎》等多個電影頒獎禮的影帝獎座，人氣反彈，前年他憑電視劇《陽光先生》在《百想》奪得視帝，他在電影《南山的部長們》的出色表現更令他橫掃《百想》、《春史電影節》及《釜日電影獎》等多個影帝殊榮。

李炳憲與李敏貞不時在各自的社交網留言耍花槍，又送餐車支持對方，相當恩愛，而廚藝了得的李敏貞雖然同樣忙住拍劇，但仍有為老公及兒子下廚，不時網晒她炮製的料理，不少網民都留言表示很羨慕李炳憲，而最近她亮相節目《Upgraded》，學煮丈夫和兒子愛吃的炸醬麵和糖醋肉，而李炳憲就在家中拍下愛妻練習的短片，場面溫馨。