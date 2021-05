男神吳彥祖(Daniel)雖然靚仔有型,但係一啲都唔花心,同名模Lisa S.相戀多年,仲於2010年結婚,正式封盤!今日佢喺社交網晒出兩張Sweet爆合照,分別係20年前同今日(27日),時差關係即係美國嘅26日,究竟係咩日子?之唔係Lisa S.嘅生日囉!

Daniel笑言當年佢哋喺泰國一間漢堡包店影,而今年佢哋嘗試複製影多次,點知佢自嘲自己已經冇以前咁多頭髮喇!雖然兩人都有歲月痕迹,但甜蜜不減,隔住個口罩錫,最後佢都不忘向愛妻示愛:「Love you so much babe!」真係甜到漏呀!