家人唔撐入行！田啟文跟周星馳搵食充滿危機感

藝人田啟文（田雞）為「武打女星」楊盼盼主持的香港開電視節目《盼你賞面》任嘉賓，席上田雞自言亦是武林高手，因自己立志入娛樂圈，故年幼時已學習蔡李佛拳，望多一門手藝能加入娛樂圈：「嗰時喺天台練，個心成日以為自己得，但入行後，一拍動作戲就受傷，發覺呢行飯（動作演員）唔係咁啱自己食，其實依家覺得動作演員人工太平，唔夠睇跌打，個個動作演員都做到五勞七傷，所以我特別尊重動作演員，用動作去賺呢口飯。」更指入行首份工是在電視台當臨時演員，但屋企人並不支持：「佢哋覺得我冇個人之處，所以好擔心我，驚我冇嘢撈，點知有一段時間真係冇工開，山窮水盡、積蓄用晒，惟有去搵普通工，點知見工日，收到電話話請我做『睇景』。」

而於娛樂圈日子裏，田雞體會到要自我增值：「做臨時演員有次深刻體會，有日見到個黑白片時代嘅主角，依家淪為配角，我心諗『主角唔代表一世都係主角，會有被淘汰嘅時候』，所以就開始有危機感，一定要自我增值。另一次危機感出現，就係跟住周星馳，嗰時好多人都會話係跟住周星馳嘅田雞，但嗰時我諗『萬一佢退休唔做又會點呢？』，好居安思危。」