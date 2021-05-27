【營事檔案】牛油果鮮蝦米紙卷　清新有營

近日天氣炎熱，很多人都只想煮一些夏日透心涼，兼口感清新的小吃。米紙卷的餡料多樣，例如扎肉、香茅豬肉、水果等等。今次就和大家介紹一種既清新又有營的一道小吃：牛油果鮮蝦米紙卷。

牛油果 水果中高纖之選

牛油果含有豐富的膳食纖維，每100克便含有6.7克膳食纖維，比其他生果如蘋果、橙、奇果果等高。半個牛油果的纖維含量便已等同一條香蕉，是所有水果中的高纖之選，能幫助預防便秘並促進身體舊廢物的排泄。雖然牛油果中的八成卡路里都是來自脂肪，但其所含有的單元不飽和脂肪都是健康的脂肪，對心臟有莫大的好處，亦能減少患心血管疾病的風險，更有助降低身體內壞膽固醇的水平。雖然牛油果含有豐富的營養，但卡路里始終比其他水果較高，建議每天只吃半個牛油果，要注意熱量的攝取。

蝦青素 具抗氧化作用

除了牛油果，蝦亦是許多人喜歡的食材，除了鮮甜鮮嫩，蝦中更含有豐富的營養價值。蝦中富含鎂，鎂對心臟有着重要的調節作用，能保護心血管系統。另外，蝦中所包含的蝦青素更是具有抗氧化的作用，可以有效對抗衰老。

比起平日所吃到的油炸春卷，此食譜的製作方法能免去多餘的油分，而一份米紙只有20卡路里，是輕盈又好吃的小食。

【牛油果鮮蝦米紙卷】

材料：

牛油果 1 個

鮮蝦 6隻

米紙 4 塊

生菜 3片

甘筍 半條

青瓜 半條

做法：

1.煮滾一鍋水，灼蝦肉大約2分鐘，備用。

2.牛油果去皮、去核後切片，備用。

3.把米紙浸入溫水10秒，然後放涼攤平。

4.在米紙的中央位置，將鮮蝦及牛油果交替鋪在米紙上。

5.最後再放上生菜，並捲起米紙，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。