港姐季軍陳雅思爆婚訊　下嫁富三代！

和馮盈盈同屆、2016年香港小姐季軍陳雅思(Bonnie),去年宣布離開無綫,發展瑜伽事業外,更找到至愛共度幸福人生。東網收到消息,Bonnie和富三代DJ男友郭孟浚已入紙申請結婚。

今午Bonnie於社交網晒出與男友的甜蜜合照,正式宣布將成為人妻,手上的巨型鑽戒亦相當搶眼,她以英文留言:「Said YES to the love of my life.」她更感謝另一半為她帶來愛與快樂,以及為她所做的一切。公布喜訊後,好友紛紛留言祝福,包括丁子田、倪晨曦、劉穎鏇等。至於男友亦同樣網晒同一合照,留言感謝女友的愛護與支持,期待大家締造美好和幸福的將來。

現年31歲的Bonnie向來感情事低調,從來沒有在社交網上載男友的合照晒恩愛,只於去年11月於社交網公開戀情,上載與男友十指緊扣的相片,留言:「Ily(I Love You) 」惟未有公開男友容貌,對戀情十分保護。

對於結婚一事,以及男友的身份,陳雅思短訊回覆東網,表示多謝大家關心,對另一半的背景想保持私隱 。

Bonnie於2016年選港姐奪得季軍,同屆冠軍、亞軍為馮盈盈及劉穎鏇。Bonnie畢業於加拿大西安大略大學,選完港姐後便加入無綫工作,曾主持節目《港生活.港享受》、《歎得好健康》等,亦曾參與劇集《溏心風暴3》、《荷里活有個大老千》等演出。

Bonnie參演《荷》而為人熟悉,其中一幕歌舞表演場面,大玩低胸裝、黑絲誘惑,非常性感!而於節目《歎得好健康》中,她的三點式Look亦引起網民熱烈討論,令到同場的丁子朗都忍不住起生理反應下身激凸!