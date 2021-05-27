港姐季軍陳雅思爆婚訊　下嫁富三代！

和馮盈盈同屆、2016年香港小姐季軍陳雅思（Bonnie），去年宣布離開無綫，發展瑜伽事業外，更找到至愛共度幸福人生。東網收到消息，Bonnie和富三代DJ男友郭孟浚已入紙申請結婚。

今午Bonnie於社交網晒出與男友的甜蜜合照，正式宣布將成為人妻，手上的巨型鑽戒亦相當搶眼，她以英文留言：「Said YES to the love of my life.」她更感謝另一半為她帶來愛與快樂，以及為她所做的一切。公布喜訊後，好友紛紛留言祝福，包括丁子田、倪晨曦、劉穎鏇等。至於男友亦同樣網晒同一合照，留言感謝女友的愛護與支持，期待大家締造美好和幸福的將來。

現年31歲的Bonnie向來感情事低調，從來沒有在社交網上載男友的合照晒恩愛，只於去年11月於社交網公開戀情，上載與男友十指緊扣的相片，留言：「Ily（I Love You） 」惟未有公開男友容貌，對戀情十分保護。

對於結婚一事，以及男友的身份，陳雅思短訊回覆東網，表示多謝大家關心，對另一半的背景想保持私隱 。

Bonnie於2016年選港姐奪得季軍，同屆冠軍、亞軍為馮盈盈及劉穎鏇。Bonnie畢業於加拿大西安大略大學，選完港姐後便加入無綫工作，曾主持節目《港生活．港享受》、《歎得好健康》等，亦曾參與劇集《溏心風暴3》、《荷里活有個大老千》等演出。

Bonnie參演《荷》而為人熟悉，其中一幕歌舞表演場面，大玩低胸裝、黑絲誘惑，非常性感！而於節目《歎得好健康》中，她的三點式Look亦引起網民熱烈討論，令到同場的丁子朗都忍不住起生理反應下身激凸！