《Penthouse 3》預告曝光　李智雅黑化為朴殷碩報仇

韓星李智雅、金素妍與Eugene合演的SBS話題劇《Penthouse 3》將於6月4日首播，電視台日前宣布將率先在6月2日播出特輯，觀眾都大表期待，而首段預告片就於今午曝光。

影片開段便出現第2季大結局李智雅親眼目睹男友朴殷碩葬身火海的場面，然後就見到她傷心落淚，與兒子金永大和其女友金賢秀在事發現場悼念朴殷碩，她用帶着憤怒的聲線說：「Logan（朴殷碩飾）死了，當時肯定是有其他人在場的。」堅信是有人故意謀害朴殷碩，而疑似逃獄向朴殷碩報仇的嚴基俊就露出奸笑，並身穿西裝登場，說：「好想你，申秀蓮（李智雅飾）。」

至於上一季尾段與朴殷碩一起回韓的溫朱莞就出現在嚴基俊面前，更將對方推向牆上，似乎掌握了嚴基俊的弱點。Eugene與嚴基俊秘密見面，又出現在放滿紗票的金庫內，金素妍就似乎在警告某人說：「吳允熙（Eugene飾）不是跟朱丹泰（嚴基俊飾）串通吧，你要小心那個女人。」

而嚴基俊之後情緒激動說：「我會令沈秀蓮（李智雅飾）死的。」朴浩山亦露出陰險的笑容，至於因為朴殷碩的死而徹底黑化的李智雅就拿起利器，未知是否要為男友報仇。