本日日本：潮牌BEAMS 聯乘　Netflix着上身

疫情期間，有甚麼好得過在家煲劇？作為世界最大的影片串流平台Netflix，打破過去觀看影片的框架，除了各地作品外，還有很多自家製的內容，成為不少人每天的精神食糧。該平台最近首度和日本時尚品牌BEAMS合作，推出「Netflix × BEAMS」周邊商品，讓粉絲們可以追捧一番。系列包括各式服裝及雜貨，例如T-shirt、衞衣、短褲、帽子、抱枕、頸枕、購物袋、杯架與零食架等 13款產品，當中焦點莫過於多款T-shirt，包括有前面印有Netflix嘜頭，背後分別印有「DIRECTOR」、「CREW」、「WATCHER」的「Staff T-Shirt」，將Netflix遙控器化為圖案的「Remote Controller T-Shirt」，及於胸口袋位置加上Netflix嘜頭的簡單設計「Pack T-Shirt」，選擇十分豐富。

與此同時，BEAMS亦推出了以 Netflix 原創動漫系列《EDEN》為靈感的「EDEN × BEAMS」服裝及雜貨系列，以簡約線條刻畫出代表動畫的元素。以上產品即日起於日本 BEAMS 網上商店正式開賣， 6月1日起於日本部分BEAMS分店有售，6 月8日起陸續於海外商店發售。