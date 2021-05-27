MyLink 300萬用戶感謝祭　人氣女神戴祖儀同你直播大派高達1億積分！

【特約報道】中國移動香港(CMHK)自2018年推出MyLink App後，多年來為大眾帶來CMHK產品服務的第一手資訊、旗艦手機最新消息、各式各樣資訊及獎賞。來到最近MyLink用戶人數正式突破300萬大關，為感謝客戶兼慶祝MyLink全新8.0版本面世，CMHK將於5月29日(星期六)下午2時至3時半舉行300萬用戶感謝祭直播活動，屆時客戶不但可了解MyLink 8.0版本各項新功能及指定客戶可領取$20電子繳費券，直播期間MyLink更大派高達1億積分，只要睇直播答問題就賺豐富積分，並在限時激搶環節以特惠價搶購人氣家電產品，自問精明的香港人無理由唔捧場！

潮流興帶貨，是次直播活動正正以這個形式進行，由人氣女神戴祖儀擔任主持人，同大家並肩搶MyLink積分兼搶購潮物。直播期間主播將會介紹MyLink 8.0版本的新功能，於直播期間定時提問一條相關問題，答對一條可獲1,000積金，答對2條、3條及4條分別獲得2,000、3,000及5,000分積金，假如全部5條問題都答中，更可獲得10,000積金！大會表示，今次總共派出高達1億積分，認真豪爽! 大家可以用 MyLink積金兌換精彩禮物，包括額外本地全速數據、MyLink特別版八達通連儲值額$15、超市禮券及智能家居產品等等，當中最划算絕對是兌換電子繳費券，直接扣減月費，非常實用！

搶完積分，咪忘記在活動後半部的特惠帶貨專場內使用，多件實用家電將以300積分供客戶兌換，當中包括Dyson Cool AM07風扇、Midea 1公升全智能電飯煲、Midea有線直立吸塵機、Midea 25公升焗爐、德國寶摩打SlimTower無葉冷暖風機及JNC伸縮折疊風扇等，名額有限，先搶先得，考慮到300積分等同$3，如此超值唔搶就走寶！直播期間還有其他優惠，例如登記5G服務計劃24個月，最多可獲得等同6個月月費的MyLink積分回贈及免行政費，變相月費更抵；更有多款熱門5G手機及平版以特惠價發售，其中Huawei MatePad Pro 5G折扣更高達$900！其他配件如Beats X耳機、inno3C FC-i21無線快充充電板、First Champion USB旅行充電器等也會大減價，不容錯過！

說回MyLink 8.0新版本，加入多項貼心功能，包括新增頭像掛飾，讓客戶打造全新個性化體驗；另外又追加MyLink精靈助手，根據天氣、位置和時間的變化，以對話方式進行生活服務的智能提醒。簡而言之，一個MyLink App在手便可連接生活，想知更多新功能?一於約埋朋友5月29日齊齊睇直播啦！