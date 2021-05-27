【爭位實錄】蔡嘉欣寸吳若希：你以為自己係一姐？

無綫節目《姊妹淘》不時爆出不和傳聞，其中前港姐蔡嘉欣就曾被指因經常搶對白兼冇大冇細，而「犯眾憎」激嬲傅嘉莉、陳詩欣等一眾主持，雖然事後眾女力證冇不和，但近日主持之一的吳若希（Jinny）竟突然上載一段名為「吳若希蔡嘉欣爭位實錄！姊妹淘主持不和升級？」的片段，拍片揭露節目的幕後花絮，再度踢爆蔡嘉欣被一眾主持「排擠」。

其實佢哋私底下非常友好，而性格率直嘅蔡嘉欣更經常講錯嘢被人寸爆，變相成為大家嘅開心果，有次埋位時蔡嘉欣手持節目道具，大爆：「呢個嘢高質喎公司，唔係紙板嚟喎，膠㗎喎！」即被Jinny笑說：「蔡嘉欣又要得罪人啦！」在旁的陳詩欣亦「補刀」表示：「佢平時就係咁㗎啦！佢好Ｍean㗎！」Jinny再加多腳說：「我哋都深受其害，好慘㗎！」令蔡嘉欣一面無奈，場面搞笑。

被蔡嘉欣嚇窒

及後蔡嘉欣隨即「反擊」，當眾人為5月生日的Jinny慶祝時，她又爆出金句：「你以為自己真係姊妹淘一姐？你當Jacqueline（莊思敏）係咩呀？」Jinny笑說：「我覺得姊妹淘啲人真係好Ｍean，我好唔想同佢哋做姊妹，我劈炮我要轉組。」蔡嘉欣竟再爆：「轉去邊？有你嘅容身之地咩？」大膽言論令全場嘩然，Jinny亦被嚇窒說：「對唔住嘉欣姐，係我唔啱。」