與「綠」有緣　陳凱詠搣甩忘我性格

環球歌手陳凱詠（Jace）日前接受無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，跟主播許文軒主大談推出首張實體專輯《PROCESSING》感受，講到唱片封面以綠色為主調，原來背後有特別意思︰「我係個後知後覺嘅人，原來自己鍾意綠色都唔知，公司開會嘅時候，佢哋好快就話我係屬於綠色，其實綠色真係好啱我，又第一時間會諗到環保、自然，而我又鍾意真實，亦希望畀人感覺係一個有生機嘅人；而螢光綠色畀人感覺係好前衞，好難着上身，但我就成日着，代表到我咁極端嘅面向。」

新歌《I Wish》屬輕快跳舞類型，Jace表示由中學開始學跳舞，但有段時間曾經質疑自己︰「如果好鍾意跳舞，點解唔係日日練習？點解自己只係去到呢個Level？其實應該係唔夠鍾意！而教小朋友跳舞係因為自己好喜歡小朋友，借佢哋過橋，除咗教佢哋數拍子、拉筋之外，仲會教佢哋操行、尊師重道，入咗行之後就停咗教班，有時會喺度諗，幾時先有機會喺工作入面再接觸小朋友。」

另外，她直言要將「忘我」、大頭蝦性格改善：「平時講嘢太大聲，情緒太高漲，會影響唱歌，呢個真係要改！之前試過睇演唱會唔留力瘋狂大叫，最終搞到第二日出騷沙聲唱唔到。我仲會成日唔見嘢、又唔補妝，搞到同事成日幫我執手尾，呢啲大頭蝦性格我依家改緊！」