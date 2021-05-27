片岡沙耶　35G下乳天使

邊個話「波大無腦」？日本有唔少寫真女優同AV女優都好識得發掘財路，甚至會自設品牌賣時裝，好似明日花綺羅就有自己嘅內衣品牌！至於今期「世界Cup」主角片岡沙耶，被稱為「下乳天使」，唔止有齊童顏、巨乳兩大賣點，仲賣埋男裝底褲，真係估佢唔到！

顏值分析

今年27歲嘅沙耶妹，屬童顏巨乳系寫真女優，因個樣生得可愛，笑容天真無邪，所以細細個就做咗童星。經過多年進化，佢個樣依然咁「卡娃伊」，話佢剛滿18歲都有大把人信，塊面仲冇以前咁闊，有冇做過後期加工就無謂深究，個樣靚過以前咪得囉！

爆乳小動物

日本寫真界有好多唔同類型嘅女優，擁有35G驕人身材嘅片岡沙耶算係比較特別，你話佢係巨乳系又得，美尻系亦得，仲可以歸類為「小動物系」，意思指佢個樣生得非常可愛，好似小貓小狗咁得人鍾意。事實上，佢喺2013年推出首隻寫真映像作品之前，已經憑住可愛形象同激凸身材，喺寫真界闖出名堂。

自由身接Job

值得一提，沙耶妹嘅寫真演出有一大賣點，就係軟體技巧！話說佢讀緊高中嗰陣係啦啦隊成員，曾經喺全國啦啦隊大賽中亮相，因為練舞練得多，筋骨特別柔軟，喺拍攝寫真時，往往能做出各種高難度動作，令畫面更有美感。近排，阿妹因轉為自由職業者，冇同藝能事務所簽約，所以少咗喺寫真界曝光，但就多咗時間做其他嘢，例如參與其他女優主持嘅打機直播，同埋自設品牌賣時裝，真係好叻女！