郊野火辣辣　搞嘢熱到爆

炎炎夏日去郊遊，周圍都熱辣辣，啲行山妹又着晒Bra Top、短褲咁，香汗淋漓搞到心口濕晒，身為男子漢，見到呢啲畫面，真係好易血脈沸騰。今次介紹嘅3套四仔，全部喺野外取景，當中嘅香艷場面絕對可以令行山客產生無限遐想。

一吻動心

接吻係咪咁易令人心動？當然要睇對象啦！如果係有份演出《It Started With a Kiss》嘅索女，相信好多男士都會開心到伸晒脷！呢套四仔由21 Sextury推出，搵嚟Nesty、Katrin Tequila、Taissia Shanti等脫星演出，雖然佢哋已屆輕熟女之齡，但係外表睇落好後生，畀佢哋錫一錫，真係好易把持唔住。成套四仔最大賣點，絕對係一幕幕戶外曳曳嘅場面，足以誘發好性男女嘅原始慾望。

獨當一面

講到美國四仔界嘅美魔女，不得不提Allie Haze。現年34歲嘅佢，個樣望落去似十幾歲，問你服未？難怪Simon Wolf會搵演出呢套《No Parents for the Weekend》啦！劇情講述情竇初開嘅Allie，趁住父母唔喺屋企，竟然約男友喺後園幽會。最後兩個人打得火熱，懶理被家人發現嘅風險，喺屋內瘋狂交鋒。影片嘅刺激度固然滿分，最正嘅係呢位美魔女扮起少女上嚟入型入格，不愧為天后級脫星。

森林取景

鍾意睇「野戰」嘅巴打，呢套由BANG!炮製嘅《Petites in Public》絕對不能錯過。全片喺森林取景，仲搵咗Jessie Saint、Dixie Lynn、Megan Blue等新鮮面孔孭飛，個個都活力十足，演出風格狂野。話時話，呢套作品冇乜劇情，但係連場肉搏已經夠晒精彩。據有份演出嘅Jessie Saint表示，森林肉搏唔係想像中咁過癮，事關要抵受蚊蟲滋擾，演出時真係勁辛苦囉。