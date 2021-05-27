34C口罩阿姨入娛圈追夢　同老公約法三章

ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》亞軍化妝師「阿姨」（徐蒨寧），當時以33歲人母身份參賽，網民有撐有嫌，不過她坦言有老公撐就夠，又自爆當年奉女成婚，她亦對老公大派定心丸，放工即返屋企！

早前「阿姨」與老公Andy帶着3歲囡囡「穎穎」享家庭樂，到啟德郵輪碼頭的大草地玩樂，自備帳幕和坐墊，又買定Pizza和壽司野餐，在草地Camping可算經濟又好玩，不過卻大頭蝦帶漏隔水墊，由於前一日落雨令草地微濕，他們甫坐下即一褲濕透，幸無阻興致，一家三口在草地大玩麻鷹捉雞仔，囡囡笑得開懷，亦很黐媽咪，經常將「I miss you」掛在嘴邊。

獲新潮奶奶力撐

阿姨做過3年新娘化妝和1年廣告化妝師，現為歌手吳業坤的御用化妝師，開始接觸娛樂圈，早前參加《口罩小姐》選美而為人認識，她更接拍內衣廣告大晒34C上圍，她表示老公是婚宴活動司儀，亦很支持她入行：「除咗工作，我放工就返屋企，佢知我性格，所以冇擔心，藝人都係一個行業，每行都係花花世界，辦公室都會亂，佢信我就得。」Andy亦笑言：「唔好拋夫棄女就得。」阿姨還有最強後盾、新潮奶奶力撐，她套用奶奶名言：「以前你有青春但冇經驗。」令她不覺得夢想太遲：「遲有遲好，我係遲嘅，化妝要耐性，面對乜嘢客人都有，人生經驗幫到我。」她指奶奶幫手湊孫都花盡心力，故賺到錢會好好孝順她。