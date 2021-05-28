【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月十七丙子水危日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：移居、開業、安床

忌：作灶、移靈、詞訟

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、7、8、0

幸運顔色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

適合聯誼會友，可於社交場合得到別人的肯定。

金牛

勉強無幸福，勿把自己的想法強加於對方身上。

雙子

人事問題影響專注力，提防財務出現失衡問題。

巨蟹

試圖以工作表現證明自己，卻加重了心理包袱。

獅子

對人對事都要寬容一點，切勿動不動就起晒槓。

處女

是時候正視自己的處事態度，宜參考別人建議。

天秤

別人的批評不是無的放矢，坦然接受會有得着。

天蠍

有愈戰愈強的魄力，遇到問題也不會令你退縮。

人馬

財運不穩，投資忌盲目跟風，宜採取保守策略。

山羊

要在同一時間內處理多項事務，耗費不少心力。

水瓶

在公在私都要謹言慎行，捲入是非圈絕不好受！

雙魚

個人力量有限，幸有人伸出橄欖枝，何不接受？

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）羊 麻煩多

鼠

人氣上升，借助貴人力量，化危為機冇難度！

牛

獲財神關照，有偏財運，出門易有意外驚喜。

虎

精力充沛，不妨多參與社交活動，樂趣無窮。

兔

公務纏身，分身不暇，不知所措，效率也變差。

龍

整體運氣上升，多與人合作，有利事業發展。

蛇

話頭醒尾，又有貴人運，工作表現可圈可點。

馬

是日沖煞，工作不宜積壓，否則會有麻煩。

羊

各種問題相繼湧現，要冷靜處理，勿自亂陣腳。

猴

有無心插柳柳成蔭的好運氣，要好好把握啊！

雞

對自己有要求，但不切實際的想法將帶來壓力。

狗

待人接物要虛心，勿因面子問題而故步自封。

豬

桃花運極旺，跟異性多作互動，脫單不是夢！

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

五行強身方法 調理體內平衡

隨着疫情不斷變種，甚至有在社區爆發的危機，人們最關注的固然是健康。除了要提高衞生意識外，亦可以利用五行的陰陽互補來調理身體，改善個人體質，並且增強免疫力。

如果未清楚自己八字的朋友，可以向專業的算命師傅詢問。當你了解自己八字後，便可以利用日柱，來尋找自己的五行屬性。

「甲、乙」屬木：對應人類的肝、膽、神經系統，所以比較容易有肝、膽方面的問題，還可能出現一些肩頸神經痛。建議進食一些護肝補肝食品，如薑黃、核桃、蔬菜等等。

「丙、丁」屬火：對應着人類的心、血、腸，而且火亦屬於燥熱，容易有喉嚨痛、皮膚問題，建議選擇高纖低脂飲食，控制血糖及膽固醇，並且少吃油炸食品。

「戊、己」屬土：對應着人類的脾、胃、口，所以建議定時、定量吃三餐，在吃飯時也要記得細嚼慢咽，避免消化不良。

「庚、辛」屬金：對應着人類的肺、鼻、呼吸系統，亦會較易患上肺炎、氣管方面的毛病。因此，建議多吃枇杷、蓮子、百合等潤肺食物。

「壬、癸」屬水：對應着人類的腎、膀胱，而且由於屬水，亦會較易患上泌尿系列方面的毛病，建議減少進食生冷食品、戒除凍飲，並且勤做運動來促進血液循環。

以上方法主要針對五行上較易出現的疾病來作重點改善，但在疫情期間，還是要謹記勤洗手，正確戴口罩，並且做好防疫措施，才會有健康的體魄啊！