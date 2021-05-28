遭網民攻擊　梁芷珮：可以直接block我！

憑主持無綫旅遊節目《潮什麼》系列而人氣勁的梁芷珮，在疫情下雖然未能繼續拍旅遊節目，但由於她夠「入屋」及形象正面，故是不少廣告商的寵兒。她日前做完網上直播後有感而發，親撰千字文分享和老公為了子女而勤力踏實工作外，對於有不支持她的網民作出攻擊，她直言：「真係可以唔睇或者直接block咗我！」反而更令網民大讚她夠真性情，說十分支持及佩服她。

梁芷珮笑言自己是一個「普通師奶仔」，單是社交網粉絲已逾10萬，已令她非常感恩，更言3個子女是她的命根：「我嘅人生唔係為我自己一個而活，而係為咗屋企3個小朋友，我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲嘅𡃁仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過，冇錢請工人姐姐，大仔咪周圍搵人幫手湊，我哋乜嘢工都做過。」

梁芷珮當過娛樂記者、空姐、時裝店售貨員等，老公就連酒保也做過，兩公婆每天努力踏實工作，就是希望給子女們最好：「忙到冇時間陪小朋友，好似呢幾個禮拜，每日7點帶完小朋友返學，就開始準備拍節目，拍劇，仲有KOL嘅job，同埋夜晚教運動班，每一個工作都係有血有汗換返嚟嘅。我勤力做嘢，唔係淨係得個講字。」

對於不支持她的網民，她說希望「高抬貴手」：「唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block（封鎖）咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇！」