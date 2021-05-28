性愛救樂壇　洛文等麥當娜召喚隨時「入洞」

今年是美國流行樂壇女王（Queen of Pop）麥當娜（Madonna）入行40年，回顧她的演藝生涯，其音樂風格以及百變形象獨領風騷之外，她亦將「性愛」元素帶入樂壇，因而有「樂壇性女」稱號！

娜姐成功將性元素帶入舞台，而最惹人談論必然是1990年名為《Blond Ambition》的世界巡迴演唱會，當年她重金禮聘法國時裝怪傑Jean Paul Gaultier（JPG）設計歌衫，其中最經典是雪糕筒形尖bra歌衫！就連經典賀歲港產片《家有喜事》張曼玉飾演的何里玉都要模仿她。2016年，娜姐到澳門開騷並抽中陳奕迅（Eason）上台玩，娜姐當眾踢Eason屁股之外，亦向他送上香蕉「安慰」，期間更大講不文笑話！

其實入行早期的娜姐其衣着打扮經已好玩嘢，為貼切她的第2張個人大碟《Like a Virgin》的造型，她於1984年首屆《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）已先聲奪人，以新娘look上台表演，並在5米高的道具結婚蛋糕上獻唱《Like a Virgin》。19年後娜姐於VMA重施故技，表演時與美國兩大當紅天后Christina Aguilera及Britney Spears咀嘴，SheShe味極濃！

除了舞台演出惹來爭議之外，她的MV都因為涉及不少性愛元素而被廣泛談論！而最嚴重一次是1989年，娜姐推出的《Like a Prayer》MV因為將性愛及宗教元素混合而被鬧爆！就連梵蒂岡及多個宗教組織都發聲批評娜姐，而MV中娜姐與黑人聖像做愛及在焚燒中的十字架前跳舞的情節，當年更一度被刪剪。

不過愈多人鬧個MV就愈Hit，1990年娜姐再次乘「性」追擊推出《Justify My Love》MV，呢首MV因為充滿性愛露骨鏡頭而挑戰電視尺度，最終MV因而被禁播！由於《Justify My Love》MV備受談論，1992年娜姐再出奇招，推出全裸「性書」《Sex》，大膽程度令人咋舌！後來娜姐愈玩愈激，就連拍電影《赤裸驚情》（Body of Evidence）都充滿性愛鏡頭，娜姐在片中露點之餘，更與男主角威廉迪福（Willem Dafoe）大玩滴蠟。

私生活上，娜姐亦相當淫亂，男友一個接一個，而且更愈食愈嫩口，現任舞蹈員男友Ahlamalik Williams更比她細36年！而有「妖蟲」之稱的NBA「籃板王」洛文（Dennis Rodman）與娜姐90年代曾搭上過，他自爆與娜姐的性史，指對方曾經偽造一張照片來要脅與她上床，後來更請求他「搞大個肚」。而最離譜，是她落「女王密令」，下令他從2,240里外的地方，即時乘飛機趕來「滿足」她。他說：「從首次上床後開始，佢（娜姐）每日都打10次電話俾我，然後話：『我想搞嘢，依家就要！依家！我話依家呀！』佢想我丟低一切嘅嘢，同佢搞嘢。」而洛文亦稱娜姐曾提議他們結婚。