性愛救樂壇　洛文等麥當娜召喚隨時「入洞」

今年是美國流行樂壇女王(Queen of Pop)麥當娜(Madonna)入行40年,回顧她的演藝生涯,其音樂風格以及百變形象獨領風騷之外,她亦將「性愛」元素帶入樂壇,因而有「樂壇性女」稱號!

娜姐成功將性元素帶入舞台,而最惹人談論必然是1990年名為《Blond Ambition》的世界巡迴演唱會,當年她重金禮聘法國時裝怪傑Jean Paul Gaultier(JPG)設計歌衫,其中最經典是雪糕筒形尖bra歌衫!就連經典賀歲港產片《家有喜事》張曼玉飾演的何里玉都要模仿她。2016年,娜姐到澳門開騷並抽中陳奕迅(Eason)上台玩,娜姐當眾踢Eason屁股之外,亦向他送上香蕉「安慰」,期間更大講不文笑話!

其實入行早期的娜姐其衣着打扮經已好玩嘢,為貼切她的第2張個人大碟《Like a Virgin》的造型,她於1984年首屆《MTV音樂錄影帶頒獎禮》(VMA)已先聲奪人,以新娘look上台表演,並在5米高的道具結婚蛋糕上獻唱《Like a Virgin》。19年後娜姐於VMA重施故技,表演時與美國兩大當紅天后Christina Aguilera及Britney Spears咀嘴,SheShe味極濃!

除了舞台演出惹來爭議之外,她的MV都因為涉及不少性愛元素而被廣泛談論!而最嚴重一次是1989年,娜姐推出的《Like a Prayer》MV因為將性愛及宗教元素混合而被鬧爆!就連梵蒂岡及多個宗教組織都發聲批評娜姐,而MV中娜姐與黑人聖像做愛及在焚燒中的十字架前跳舞的情節,當年更一度被刪剪。

不過愈多人鬧個MV就愈Hit,1990年娜姐再次乘「性」追擊推出《Justify My Love》MV,呢首MV因為充滿性愛露骨鏡頭而挑戰電視尺度,最終MV因而被禁播!由於《Justify My Love》MV備受談論,1992年娜姐再出奇招,推出全裸「性書」《Sex》,大膽程度令人咋舌!後來娜姐愈玩愈激,就連拍電影《赤裸驚情》(Body of Evidence)都充滿性愛鏡頭,娜姐在片中露點之餘,更與男主角威廉迪福(Willem Dafoe)大玩滴蠟。

私生活上,娜姐亦相當淫亂,男友一個接一個,而且更愈食愈嫩口,現任舞蹈員男友Ahlamalik Williams更比她細36年!而有「妖蟲」之稱的NBA「籃板王」洛文(Dennis Rodman)與娜姐90年代曾搭上過,他自爆與娜姐的性史,指對方曾經偽造一張照片來要脅與她上床,後來更請求他「搞大個肚」。而最離譜,是她落「女王密令」,下令他從2,240里外的地方,即時乘飛機趕來「滿足」她。他說:「從首次上床後開始,佢(娜姐)每日都打10次電話俾我,然後話:『我想搞嘢,依家就要!依家!我話依家呀!』佢想我丟低一切嘅嘢,同佢搞嘢。」而洛文亦稱娜姐曾提議他們結婚。