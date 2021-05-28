東方日報C1：馮盈盈後悔Hurt人　戒色做熟女

「新聞女王」馮盈盈拍劇、綜藝「起雙飛」，但為了提升演技，即使忙爆仍修讀心理課程。視演藝為終身事業的她，短期內不打算再拍拖，為求進步不惜「戒色」犧牲戀愛，婚姻更是遙遙無期！由於對自己要求很高，壓力爆煲的她連發夢都諗住拍檔陸浩明，連自己都嚇親！

下月10日便踏入27歲的馮盈盈，出道時性格率真，經過5年時間洗禮，煉成金剛不壞之身。以為連串是非會對她造成心理烙印，她向Fans大派定心丸：「真係冇唔開心，反而感激大家留意我。要保持呢個心態，同自己講唔好諗埋一邊，正所謂No news is bad news（沒有新聞即是壞新聞），只係早排屋企人打畀我，問我要唔要搬返去一齊住，先知原來佢哋好擔心我，所以就提醒自己做好啲囉！」

她無意效法麥明詩及朱千雪另謀發展，堅定視演藝工作為終身事業，更與無綫「加簽」10年約，未來尚有很長的一段日子要走，催化她變得成熟：「以前成日Natural high，講嘢可能過咗分寸，雖然唔係刻意令其他人有Hard feelings，但都畀人唔經大腦嘅感覺。依家人大咗經歷多咗，唔想再好似以前咁Green，令觀眾覺得我冇進步。」

驚覺升呢「阿姐」級

盈盈有感《#後生仔傾吓偈》人才輩出，躋身一眾KOL中，驚覺已變身「師姐級」，她說：「之前為《開心大綜藝》綵排，我同6號（陸浩明）喺旁邊畀意見，同佢哋睇Playback檢討。年紀上可能大家差唔多，但我已經好似前輩，好似火速成長咗咁。」

最近盈盈的演出可謂遍布「每一個角落」，由電視劇到綜藝節目，幾乎日日見到她。談到事業，她不無野心，直言希望「代表作」早日出現：「無論係劇集定節目，都想觀眾一提起，就讚我嗰次做得唔錯。」近日《逆天奇案》正在熱播，盈盈的「超港女」演出成為網民熱話，她亦自知角色乞人憎：「不過換個角度講，畀人鬧即係做得成功啦！（劇中單戀陳展鵬，現實中有冇試過？）真係冇喎！但假設性咁講，我諗我都會好似角色咁，唔會周旋於三角關係，獨立女生自己都可以過得好好，而且人生除咗感情，仲有好多重要事。」

做番學生哥呻難

與醫生舊愛甩拖，緋聞男友鄭衍峰又冇下文，短期內未有打算再墮愛河的她，謝絕任何異性埋身，實行戒色！她將日常生活「逼爆」，每日僅休息數小時：「我報讀咗個關於心理嘅課程，知唔知咩叫Deadline fighter？我6月要交十幾份Paper趕畢業，但依家只係做咗幾份咋！覺得自己青春不再，只係大學畢業咗幾年，依家做番學生感覺已經好難。我又唔係打算考獲專業資格嘅，畢到業都算對自己有交代喇！點知我壓力大到不堪，有晚發夢同6號一齊考Science（科學），佢話佢識晒，我當堂成個紮醒，你話幾恐怖呢！」

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