勞斯萊斯Boat Tail　專屬奢華啟「航」

勞斯萊斯（Rolls-Royce）Bespoke高級定製部門向來為富豪度身訂造專屬座駕，為滿足忠實客戶對極致定製的追求，廠方近日正式成立Coachbuild專屬車身定製部門，同時推出獨一無二的車型Boat Tail。這是勞斯萊斯與3位特別客戶經年合作無間，創作而成的作品，3輛Boat Tail擁有類似的獨特車身輪廓，但每一輛也獨一無二，彰顯每位客戶個人品味。

航海設計為靈感

其實Coachbuild專屬車身定製部門可說是Bespoke高級定製部門的進階發展，早於2017年廠方便以Coachbuild工藝打造出全球僅此一輛的Sweptail，為當代車身定制工藝揭開序幕，推出後被譽為歷史上最出色的頂級長途旅行座駕之一，鑑於客人的熱烈回應，廠方決定將Coachbuild專屬車身定製發展成恒常運作的特別部門。成立之後迎來3位對航海設計有濃厚興趣的客人，決定以J-Class遊艇為靈感來源，憑藉超凡工藝打造出Boat Tail破格造型，將遊艇尾部與勞斯萊斯底盤相結合。

Hosting Suite尾箱套件

新車長度接近5.8米，極具霸氣的車身比例與流暢的車身表面營造出優雅之態；車頭以經修飾的巴特農神殿式進氣格柵和頭燈組為重心，進氣格柵與車頭融為一體。車身線條更帶着強型的航海工具特性，兩側採用漸進式結構設計；帶弧度的車頭擋風玻璃，與微微後傾的A柱完美配合，儼如剛啟航的遊艇。車尾寬闊的橫置式尾燈，更顛覆了勞斯萊斯固有的垂直尾燈設計，配以大面積的木材，明顯是向航海主題致敬，連向來只會在車廂出現的灰黑色開孔Caleidolengo飾板，這次也巧妙地用於車上。為滿足客戶要求，尾箱起用一鍵式蝴蝶門開啟方法，內裏搭載著精豐富多元的「Hosting Suite」套件，為客人帶來勞斯萊斯式戶外晚餐，一邊於雞尾酒台調制餐前酒，一邊以巴黎高級品牌Christofle餐具享用佳饌，稱得上是現代奢華的藝術結晶。