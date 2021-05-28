陵發創辦人打拚60年　打造金漆招牌

【特約報道】想和朋友相聚飲番杯，很多人都會選擇熱鬧又方便的打冷，於太子新填地街的陵發潮州白粥，由創辦人魏林盛一手打拚出來，至今已逾60多年。他不但靠店子養活一家子，更將之打造成打冷界的「名店」，魏老先生的創業故事，見證了香港人拚搏和打不死的獅子山精神。

發奮創業

魏老先生20多歲由潮陽來到香港，為生活打過多份工，其中一份是幫餐廳送煤炭，當年為了爭取時間，他還典當了自己的手錶換購一輛單車作送貨之用。除了送煤炭外，還跟店主說只要加多$1，更幫忙倒垃圾。魏老先生當年日捱夜捱，終於在1955年儲足本錢在新填地街開設陵發大牌檔。魏老先生憶述道：「潮州人喜歡自己做生意，大部分人會開大牌檔、米舖或雜貨店，總之就是要做老闆。」提到店名原來也有段古，魏老先生以前住板間房，有個同屋主是神婆，她指店名應取作「陵發」，意思是「拎住發」，相當好意頭，故一直沿用至今。

順利入舖

陵發最初只得幾張枱，專賣魚蛋粉麵，後來魏老先生在旁邊開多一間「陵記」專賣打冷。在1989年打冷店正式入舖，改名為「陵發潮州白粥」，更漸受街坊歡迎，打出名堂。到了2005年，搬入3個舖位繼續營業，兩邊舖專招呼客人，中間舖則用作廚房。魏老先生說：「最初我和太太一腳踢，洗切食材、整大腸等無間斷，當年大仔細細個就來幫手，轉眼一做60多年。」提到店內菜式，都是傳統的打冷菜，近年用料則變得高級和講究，如選用高質磨豉醬、普寧豆醬、大澳蝦醬等，連鹹菜都是自家製，可謂花足工夫，店內最出名的是滷水鵝片、炸蠔餅、蠔仔粥等，水準高，客人自然絡繹不絕。

享受生活

辛勤工作終有回報，魏老先生賺取第一桶金後，開始涉獵物業投資，憑藉獨到眼光，買入多個物業。營營役役大半生，他於80多歲時退休，並將生意交給兒子打理。放下重擔，閒時和長孫偉樑去飲茶、遊車河。魏老先生為了自己住得舒服，更選擇住到酒店當度假。魏老先生笑言：「我有時聽歌、欣賞維港景已覺得好享受；現時願望只是希望身體健康，繼續享受生活。」

陵發潮州白粥

地址：太子新填地街625-627號地下 查詢電話：6440 7169