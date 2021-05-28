入行遭白眼　易宇航靠陳展鵬一句說話撐到出頭天

近期於無綫節目《好聲好戲》中，獲讚表現令人喜出望外的易宇航，日前因腳傷秘密入院做手術，昨日（27號）出院，他指因多年前受傷的舊患劇痛而照X光，發現膝蓋半月板撕裂，需接受手術：「痛到行唔到，因為之前睇跌打醫好咗膊頭嘅傷患，本來都想搵番個跌打師傅，但西醫始終會好得快啲，所以接受手術。」原本他獲邀參加TVB明星運動會西洋拳項目，如今因腳傷而泡湯，他非常失望：「我好想參加，因為我有練開，有信心會贏，但依家無辦法，都有啲唔開心。」

易宇航因《降魔的2.0》大話魔王一角，演繹出色，獲觀眾關注，但他的演藝路都相當崎嶇，初入行時更曾受過不少白眼：「初初拍戲都試過冇乜人理我，有時拍戲有調動又冇同我講，令我出晒洋相，畀人覺得我好蠢，但我無氣餒，繼續努力咁做，之後唔少幕後、監製慢慢認識我，先開始有啲機會。（有無圈中人安慰過你？）有呀，陳展鵬真係好好，佢會同我傾好多嘢，其中一句叫我要追住個Block hole去做，一路set啲目標去追，都好鼓勵到我，除咗佢之外，譚凱琪都對我好好，好親切，令我好溫暖。」

疫情期間，不少藝人的工作都受到影響，易宇航也一樣，曾經試過連屋租都交不到，要向業主求情「拖住先」，雖然生活艱難，但他從沒想過放棄理想：「我想透過演員工作，去宣揚唔同國家嘅文化，世界大同，演藝工作受到影響嘅時候，我都有去香港大學做助教，亦有去教小朋友英文同埋設計一啲學英語嘅App，之前曾經同一啲小朋友傾偈，佢哋送咗一個「無懼挑戰」嘅裝飾畀我，我好感動亦好喜歡。」