胡鴻鈞唔怕死　最驚組織唔到家庭留遺憾

藝人胡鴻鈞（Hubert）日前為無綫短編愛情喜劇《愛上我的衰神》於電視城拍攝廠景，劇情交代他為救人而身陷生死邊緣，為求尋找心儀的陳嘉慧（Erica），不惜代價想去對方身處的第二維度空間。劇組為配合劇情發展斥資打造一部透明電梯，背後又花心思設U形長LED螢幕，令異度空間環境更逼真！

現實中Hubert坦言對死亡並不恐懼，唯獨只怕一樣事︰「死亡係控制唔到，最驚同控制唔到係，喺死之前做唔晒自己想做嘅嘢而留有遺憾，例如組織家庭、買大屋、買靚車、喺事業上有更大嘅突破。」而Erica亦對離世前要生兒育女深表同意︰「可以為自己、另一半留有後代就死而無悔，但如果冇下一代我會想使晒啲錢！」又說死前必定要見到一個人︰「見唔到父母都一定要見到家姐，同家姐姊妹情深。」

新劇至今已拍到一半進度，Erica難忘一幕整蠱Hubert的場口︰「依然都係喺整蠱佢中度過，有場佢好辛苦，真係堅有個好大個嘅垃圾桶，我要喺樓梯推落去，倒啲垃圾落去佢度，拍完都真係有啲心痛！」Hubert接謂︰「最慘係大家溝通好咗係倒心口，點知係中面！但唔緊要，出到嚟個效果好就得！」