抵禦紫外線　做個白滑型男索女！

天氣熱焫焫，許多人都抓緊時機享受日光浴，或參與各種水上活動，卻忽略了紫外線對肌膚的殺傷力，更甚以為防曬品可以隨意塗搽。其實使用防曬用品是大有學問，要是一知半解，後果可以很嚴重，聽聽專業意見，讓你在猛烈陽光下，也可做個白滑無斑的型男索女！

Q1：防曬產品要點揀？

A1：應留意產品是否有標示防曬系數，即PA值及SPF值，前者代表產品阻擋紫外線A的能力，分為4級，即PA+、PA++、PA+++與PA++++，「+」號愈多，防禦能力愈強；後者反映產品阻擋紫外線B（UVB）的能力，舉例，若皮膚不做好防曬，約10分鐘就會變紅，當使用SPF 30的產品後，可延長曬紅所需時間達30倍，即被曬約300分鐘後，發紅情況才會出現。

Q2：防曬系數愈高愈好？

A2：基本上，SPF 30的防曬霜已能阻擋97%UVB，即使塗了SPF 100的產品，也只能增加防曬效能至99%，而且SPF數值愈高，代表防曬劑的濃度愈高，產品質地會較黏稠，致敏風險也較高。值得一提，無論SPF值有多高，也不能100%隔阻UVB，所以塗了防曬霜後，也應避免長時間逗留在陽光下。一般而言，進行戶外活動時，塗搽SPF 30及PA +++ 的防曬霜已經足夠。

Q3：外出時才需要防曬？

A3：紫外線可穿透雲層或玻璃，因此於日間外出，不論晴天、陰天或雨天，都有機會被紫外線所傷。另外，在被日光照到的室內環境逗留，同樣要注意防曬。

Q4：點樣塗搽才最有效？

A4：由於防曬產品塗上肌膚後，需要一些時間才能發揮效用，所以最好在外出前15至30分鐘塗搽，並要每隔2小時補塗一次。在游水或運動過後，務必補塗，因大部分防曬品很易在毛巾拭擦之下被抹去。分量方面，不是愈厚愈好，一來無助於加強防曬效果，二來會增加毛孔阻塞、長痘痘的機會，甚至可引致毛囊炎，故此建議每個部位只需用半茶匙便可。