馮盈盈爆喊拎紅燈　王祖藍借狠批幫對方另類減壓

無綫節目《好聲好戲》經過3輪比賽後，進身決賽的馮盈盈、張振朗、陳自瑤在最後兩集節目中，齊齊爭奪「傑出聲演總冠軍」獎項。盈盈演繹劇集《巴不得媽媽》中汪明荃扮演的婆婆角色，戲中要大罵孫兒害死了她的女兒。盈盈演繹得有聲有戲，感情相當澎拜，一路爆喊一路演出，更手舞足蹈，相當激動。不過完成後她卻覺得自己的表現麻麻，覺得情緒比排練時強烈了一點。

盈盈最後只獲4位評判給多合格，2位給不合格，評判丁羽讚以演員來說已配得好好。給盈盈不合格的王祖藍狠批說：「我好擔心你適唔適合做呢行，據聞你由朝早喊到依家，但係一段咁嘅戲，情緒可以拖帶到咁，你點演戲呀？投入係好事，但係抽離唔到都係一個好大問題，你嘅壓力蓋過咗你嘅實力，你嘅壓力大到我都有壓力，我直情覺得我做呢個節目係唔啱。」盈盈被祖藍狠批後，好彩有汪明荃呵番給合格說：「你嘅感情好豐富，只係有少少用錯咗。」

而播出後，盈盈就喺社文網上載足本評語，當中佢就直認以真感情、真眼淚練習係鑽牛角尖，令壓力影響實力不過佢都要多謝祖藍：「如佢所講『這個紅燈 係因為想我減少壓力』因為這些壓力都是自己給自己的，我要學習欣賞自己、愛自己，嘗試放鬆，享受過程。」

節目中，張振朗與陳自瑤分別演繹《鐵馬尋橋》與《溏心風暴之家好月圓》，兩人聲演淡定，收放自如，皆獲得6位評判評分合格，齊齊在首回合攞滿分。阿姐對陳自瑤的表現更大讚，認為多回合以來表現好好，覺得她還有很多發揮空間，值得無綫開劇給她。至於，最後一集《好聲好戲》將由3位參賽者，上演3人聲演混戰，爭奪大獎。