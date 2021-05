美國真人騷女王Kim Kardashian日前於家族真人騷節目《Keeping Up With The Kardashians》預告中自爆兒子Saint確診新冠肺炎。而昨日她於節目中再爆自己同女兒露芙(North West)亦中招!

由於她與兒子同告確診導致真人騷節目被逼停拍兩周。而一臉病容的Kim在節目中亦指染病後影響埋她為考律師牌作準備,最後搞到考試不合格。她透露兒子是在學校受感染,她當時好擔心兒子會傳染俾家姐細佬妹。結果大女露芙開始身體不適,之後Kim與女兒同告確診。最後監製下令停止拍攝並隔離。

Kim表示自己都有明顯病徵,發燒104度。幸好,目前她與子女已康復。暫時未知Kim與子女是何時染疫,不過一般情況其真人騷節目早於幾個月前預錄,所以應該會是幾個月前感染。除了Kim一家三口感染新冠肺炎之外,她的前夫Kanye West及妹妹Khloe Kardashian亦先後於上年確診。