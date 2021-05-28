撞樣《后翼棄兵》Anya！32D台妹驚遇「露械」攝影師

美國迷你劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）自播出後一直大受歡迎，25歲嘅女主角Anya Taylor-Joy因此人氣急升，仲喺《第78屆金球獎》獲封迷你劇視后，一躍成為全球炙手可熱嘅女星！而喺盛產靚女嘅台灣，有個網紅「啾啾」吳慈敏，亦因為同Anya嘅樣貌神似而爆紅！

青筋胸女神

身材嬌小嘅啾啾，身高只有1米55，但就擁有32D好身材，曾擔任網上主播嘅佢，早前因一張開工時影嘅相，意外露出胸部上嘅青筋，而被網友瘋傳，獲封為「青筋胸女神」，而為人所認識，之後佢仲上過唔少台灣綜藝節目擔任嘉賓添！本身係做模特兒嘅佢，言行向來相當大膽，佢自爆曾經喺外拍嘅時候被性騷擾，有個變態攝影師，故意揭開浴袍「露械」畀佢睇，令佢嚇親之餘，仲留下陰影，真係慘慘豬！

拒為吸Like晒身材

喺社交網擁有近56萬粉絲嘅佢，不時大晒性感相派福利，但係佢早前受訪時話發現依家好多女仔，都會為咗吸Like，而刻意露胸嚟吸引粉絲，但係佢就唔會咁做，而係自己想露先露，佢唔想露就點都逼唔到佢露喎，仲自稱自己「年輕就是我最大嘅本錢」，認真霸氣十足！