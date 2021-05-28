一田購物優惠日逾萬款貨品1折起　全家出動掃盡激筍貨

全城期待的一田購物優惠日又到了﹗即日起至6月2日，一田全港12間分店及13個特別展場同步勁減。香港物價指數高，想以至抵價維持生活質素，今次就是入貨好機會。過萬款筍貨1折起發售，今次新增3大週年狂賞：「1折震撼筍貨」、「30週年激抵換購」、「每日限定優惠」，同埋「一家大細大滿足企劃」，件件筍貨滿足家庭各成員需要，絕不能錯過。

「1折震撼筍貨」繼續成為全城焦點，28/5 限定廚具有 Fissler Copenhagen 3件湯鍋套裝以 $688 (15折）發售，TOSHIBA 1.7L 電熱水壺就只售$59，一折發售。歐國盃將近，是時候買一部新電視看球賽。28/5限定TCL 24" HD LED TV僅以 $236(16折) 發售！進階版有$8,280(59折) TCL 65" QLED 4K Android TV，猶如置身歐洲現場。

今次特設「30週年激抵換購」優惠，只要作任何消費即可以爆抵優惠價格換購$30/$300/3折驚喜貨品，包括5月29日限定，OMEGA 3件刀具套裝 (原價$1,590) 和德國卡爾魚剪+廚師刀套裝 (原價$1,990) 同樣可以加 $300換購。而clair 全天候空氣循環扇就只需加$880，3折入手！至抵優惠日日精彩，一於掃多幾轉。

一家大細去一田當然各有目標，要慰勞辛苦工作的爸爸, 首選TEMPUR 丹麥製造舒壓枕，原價 $1,880-$2,080，依家特價6折發售，配合大金分體式冷氣機，原價$6,200，特價$5,380，保證每晚有覺好瞓！加上NESPRESSO Pixie 咖啡機，原價$1,388，特價$1,145，保證每朝最精神！

至於媽媽下廚又點少得一套靚廚具呢？Staub 26cm 圓形燉鍋特價$1,899，46折發售。孖人牌 TWIN Nova 3件鍋具套裝 特價$1,199，3折發售。近來大熱的日本雪平鍋就不用$200，33折只售$198，還可以於電磁爐使用！

鍾意打機的囝囝亦有好選擇，1-2/6限定的MONSTER 7.1環繞聲耳機最適合第一身射擊遊戲，特價$299 發售。同樣1-2/6限定的美國隊長電競椅75折發售。怕讀書打機坐到「攰」？OSIM 電競天王椅可以按摩，原價$8,888，特價$5,680，慳足$3200！

一眾皇牌護膚品牌就是阿囡的首選！Estee Lauder皇牌修護亮眼精萃套裝總值 $1,173，特價$595發售；雪花秀韓方基礎護理套裝總值$1,400，特價$680；另外還有28／5限定的皇牌滋陰面霜套裝，6折發售。

另外，又是時候平買超市貴貨！澳洲M5和牛火鍋片每包$79.9，8折發售；一蘭特製粗麵，特價$178；北海道3.7鮮奶及低脂牛奶飲品1公升，每盒特價$38。而日本阿魯司蜜瓜每個$158，慳足$80。超市連減2星期至6月9日，買多轉全家更滿足！

育有兩孩的阮小姐以往都會趁一田購物優惠日前來購物，今次共花了約1000元購買小朋友的鞋、衣服及玩具等，表示對是次優惠頗滿意，減價期間會再來購買，主要在超市購買日用品及食品等，「超市今日太多人啦，令我卻步，我會揀最後幾日再嚟買。」在附近居住的梁小姐亦趁首日優惠日到場掃貨，購買了供兒童使用的消毒液及洗頭水，之後會考慮再購買氣炸鍋及護膚品，「今次真係比之前平，見到邊樣啱就會買。」

優惠多籮籮，用一田信用卡或滙豐信用卡即日累積簽帳淨值滿指定金額，即可換領高達$500一田現金禮券/優惠券，送完即止，入場記得賺到盡呀！