iHeartRadio音樂獎　Ariana婚後首現身大晒婚戒

《2021年iHeartRadio音樂獎》昨晚於美國洛杉磯舉行，一眾名人紅星均有現身。其中剛於本月中結婚的天后Ariana Grande亦婚後首次出席公開場合擔任表演嘉賓，大晒閃爆的鑽石婚戒！

她與加拿大天王The Weeknd一同表演為頒獎禮打頭陣，有眼利的fans看到她的閃亮婚戒即於網上與其他fans討論。今次是她的婚戒首次曝光。據知隻婚戒鑲滿白金與鑽石由老公設計，而她的6卡訂婚戒指亦由同一珠寶商負責製作。Ariana有份提名年度女歌手，但最終被另一上位天后Dua Lipa擊敗。

除了Ariana之外，性感女星美瑾霍絲（Megan Fox）亦陪伴歌手男友Machine Gun Kelly一同出席，此外上位女歌手Doja Cat亦以性感透視裝出席。而擔任主持的男歌手Usher亦即場宣布女友懷孕。

《2021年iHeartRadio音樂獎》部分得獎名單：

年度流行大碟：《Folklore》—Taylor Swift

年度歌曲：《Blinding Lights》—The Weeknd

年度女歌手：Dua Lipa

年度男歌手：The Weeknd

年度組合：Dan+Shay

最佳合唱：《Savage》 (Remix) – Megan Thee Stallion／Beyoncé

最佳流行新歌手：Doja Cat

最佳粉絲軍團：#BTSARMY – BTS

最佳音樂錄影帶：《Dynamite》– BTS