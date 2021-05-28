徐若瑄憶亡父　仔仔暖男上身：派我來照顧你

台灣疫情一日比一日嚴峻，當地娛樂圈也大受影響，不少劇集、綜藝節目亦暫停拍攝，正於家中居家抗疫的女星徐若瑄（Vivian），昨日就上載一張戴上黑超、笠上曲假髮、手拿結他的照片，一臉Cool爆，絕對有姿勢有實際，她留言透露近日甚少出家門，所以特別戴上之前拍戲用的假髮，毋須花時間整理頭髮，更指在家中百無了賴，收到兩位結他老師越洋傳來照片，圖文並茂解說如何練習和弦，面對老師們貼心舉動，令Vivian大為感動，承諾會努力練好結他，待疫情過後能一起玩音樂。

而一班粉絲對Vivian一身形格打扮十分受落，她即解釋因已有一段日子沒有睡飽，導致黑眼圈浮現才以黑超遮掩，笑指稍後將敷面膜急救。雖然Vivian抽空與粉絲互動，但也沒有忽略兒子Dalton，日前她就於社交網透露兒子一件窩心事，指兒子突然問她：「你知道為甚麼你會生男的嗎？」Vivian不以為意便表示不知道，沒料他卻說了這一席話：「因為老天把阿公帶走了，你就沒有爸爸了，所以派我來照顧你啦！」令身為媽媽的Vivian大感甜蜜，但同時間亦想念自己已離世的父親，至於Vivian老公對於兒子一席話也忍不住留言，問兒子是否喝了蜜糖水，Vivian也秒速回應，指每天也有給兒子喝，惟他卻不肯喝，夫婦對話被粉絲取笑放閃。