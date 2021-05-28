家人唔撐入娛圈　趙希洛介意做御用癲婆：諗過轉行！

出生富貴的人都被人形容「贏在起跑線」，趙希洛（Candice）有個富爸爸又高學歷，她看似比一般人都成功，今年入行14年的她，在娛樂圈並不是一帆風順，很多時都要演「綠葉」的角色，，更因經常做精神病角色就被指「御用癲婆」，今次她接受《娛場》訪問，坦然起初不太喜歡這個標籤。

即使不喜歡被形容「御用癲婆」，Candice每次收到有關劇本，都會努力研究精神病資料。她演出關有這類角色的劇集有《八卦神探》、《實習天使》、《十二傳說》和《金宵大廈》，就連近期播出的《愛· 回家之開心速遞》，她在劇中飾演的May，一聽到音樂就跳芭蕾舞，都有少少精神分裂的狀況。當中，《實習天使》中的Fanny，其中一個劇情講述她綁架蔣志光，並在對方暈倒時親了對方，原來這是Candice自己要求的：「我同導演講完再同蔣老師講，我話『呢一場戲我真係好愛你，如果我捉咗你我應該會想佔有你，佔有你我就想由錫你開始』，我記得佢個樣係有啲嚇親。」

Candice在2019年憑着《金宵大廈》首次在《萬千星輝頒獎禮》被提名，更奪得「最佳女配角」，她致謝時說：「我好多謝我屋企人，佢哋有一部分人好支持我人。」她曾在過往的訪問中提及家人並不支持她做演員，即使媽媽梁小玲曾是圈中人，都覺得女兒在娛樂圈會捱不住，因此在沒有工作的時候，家人都會有微言：「佢哋會話『你都冇工開，咁你有冇諗過轉行呢？』，我得到獎嘅時候，我有一種好似還返啲嘢畀佢哋，等佢哋安心啲。」Candice坦然與家人的對話很直白，所以大家不會有芥蒂。

講到好友黃智雯（Mandy），Candice形容2人比情侶更親密：「我同佢喺法國晚晚瞓埋同一張床，我了解晒佢嘅日常生活」。她們由訓練班開始互相支持，即使現時工作不斷，她們都會經常聯絡：「我哋可以連續日日講電話日日見，見得仲多過啲情侶，又唔係好矯情，好自然就會好掛住佢。」Mandy有個花名叫「阿Dus」，意思是笑她笨，我們叫她大爆對方的「Dus」事，她即笑說：「我唔知！你下次問佢！」

港姐出身、有學識又家境富裕的Candice，問到會否認為自己是荀盤，她打趣反問：「點解你覺得我係呀？」而問到擇偶條件，她又講笑：「我擇偶條件好多要求喎！我好細個就已經覺得第一個拍拖，就係結婚嗰個啦！」她坦然自己曾是「戀愛大過天」，很會幻想浪漫情節，她回想在電視劇中曾經歷的浪漫橋段，更忍不住爆笑！想知更多，就即去片啦！

Make up ：Stephen Lau

Hair ：Paul Tang