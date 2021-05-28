【特約報道】最近天氣炎熱，由下午開始到晚上睡覺都要開冷氣，一連幾日下來，身體變得勞累，第二天起床就覺得好像有點悶熱心煩不舒服，我馬上去看中醫，醫師指我患了「陰暑」，要透過特別的刮痧療法治理。

中醫古籍《景岳全書》提到：「陰暑者，因暑而受寒者也。」《黃帝內經》強調四季養生，在夏季太陽似火，人體需要排熱，毛孔擴張才容易散熱。如果該散熱時不散熱，反而躲在冷氣間、沖凍水涼、吃喝寒涼冰品，雖則能夠即時降溫，但會令毛孔收縮，體內熱氣不能外洩、鬱在體內，形成「陽氣在表，胃中虛冷」的狀態。身體微熱無汗出、疲倦、頭痛、頭暈、惡心、腹瀉等，都是陰暑的症狀。

香港處處是冷氣，冷氣避不了，就要從食療方面入手，如多喝薑茶、圓棗茶、酸辣湯、胡椒豬肚湯等「以熱制熱」；或外在方法例如刮痧，幫身體流汗散熱。

中醫解暑散熱，一般會刮「頸三條」－－由頸中到背中、由左頸到左肩、由右頸到右肩，這三個位置。頸三條循經大椎穴和風池穴，都是有去暑、退燒、祛風寒的效果。痧是風、濕、熱造成，「痧」跟汗液一樣，是一種身體調節的機制，刮痧就是藉由外力刺激去加速身體循環，使體內的熱邪暑毒可以宣洩出來，所以刮完會感覺到熱氣由肩頸發出。

不過，只有「陽暑」才能刮痧散熱解暑。陰暑的人，毛孔在緊閉的狀態下，「一般的」刮痧怎麼刮都無法將熱氣刮出。醫師建議我配合專業溫灸儀器和通經絡精油，透過熱力將毛孔打開，再做刮痧，就能逼出體內熱邪暑毒。比起單純的刮痧，無論任何體質都適合。溫灸刮痧以外，醫師會再以辛涼中藥，如銀翹散，辛涼解表、清熱解毒。

我在溫灸刮痧及吃中藥調理後，身體已回復正常，現在我養成了「刮痧排毒」的習慣，做完後全身變輕鬆，中醫學的博大精深真的不容忽視！不過中醫有「多針傷氣」的說法：太過密集的針灸，或針數太多，都不適合。刮痧亦一樣。刮痧時，皮膚局部汗孔開泄，病邪、病氣隨之外排，同時人體正氣也有小量消耗。如一次過做太多、密集式的做，身體消耗會過大。我建議每次只做一個部位，而同一部位要相隔至少半個月才再做，讓身體有休養的時間。

韓式養生療法：

韓式養生是仿刮痧的排毒按摩療程，能將「痧毒」吸出來，有效促進局部鬱積在體表的熱、氣滯宣洩出來，達到活血化瘀、清除毒素、緩解水腫的效果。療程由獲得完成「中文大學CUSCS高級中醫推拿按摩」課程，並考獲唐安麒國際美容學校「專業經絡按摩師證書」的資深按摩師進行。

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

中環干諾道中19-20號馮氏大廈地庫 3525 0388

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

上水龍琛路39號上水廣場8樓819-822舖 3156 1688

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。