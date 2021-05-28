當「官」兩個月！王祖藍多嘢煩：容許犯小錯空間

無綫新綜藝節目《死因有可疑》今日進行錄影，藝人方力申、周柏豪、張秀文、游嘉欣等有份參與，而首席創意官王祖藍亦有親自到場支持。他表示新節目是返無綫前已着手籌備，睇準全亞太區，日本、韓國、內地等都流行開「劇本殺」的偵探節目，他又透露曾於內地製作過相類似節目，故有相關經驗：「咁啱公司有幾位年輕人想試吓創作，可以畀個機會佢哋發揮，加上又係個新嘅市場。啲劇情全部係虛擬，同狼人殺有少少分別，呢個係每人跟住少少劇情去搵兇手同搵自己個角色。」

問到對新節目收視有信心？他坦言跟副總經理曾志偉已有共識，今年會給予幕後製作團隊空間、機會嘗試不同節目：「收視會顧及，但唔係最重要，要綜合好多嘢，下半年都有好多呢啲節目，依家睇到《好聲好戲》都有幾好嘅反應，畀外面嘅人睇到藝員唔同嘅一面。」

提到有網民指其網上頻道近日推出的《姐姐郊遊遊》跟ViuTV節目《美女郊遊遊》撞名，他直言有留意網上的聲音，無論好與壞都會吸收：「最緊要大家有討論，大家有留意就係鞭策，全部都有留意、全部都會改進。（有好多事情要跟進好費心？）我仲認識當中，其實我（個位）都未坐夠兩個月，哈哈！幾多事情要處理、了解，會同逐個部門約傾偈了解。」他又謂目前會同團隊一齊反省，容許犯小錯空間，因為不想一下子令幕後同事士氣變差：「有好嘅要讚、唔好要討論，工作好大壓力，作為管理層唔想畀太大壓力佢哋。」

另外，講到原由他演出的《痞子殿下》正拍攝中，他表示都好想去探班，又笑說相信他辭演後，服裝部要花好多時間改衫：「要改長好多，我見周嘉洛真人原來好高！雖然佢有啲Baby Face，今次佢頂咗我個位簡直要感謝佢、報答佢。」